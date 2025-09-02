Politica

Bugetarii din administraţie fac grevă împotriva reformei

Bugetarii din administraţie fac grevă împotriva reformeiBugetari / Sursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a anunţat, marţi, declanşarea conflictului de muncă şi a grevei începând cu 15 septembrie. Sindicaliştii cer autorităţilor să renunţe la al doilea pachet de măsuri fiscale, care prevede mici reduceri din schemele supradimensionate de personal din administraţie și testarea acestora.

Bugetarii din administraţia publică nu vor reforme

„În temeiul art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, prin prezenta, declarăm conflictul de muncă la nivel sectorial şi vă transmitem notificarea cu privire la declanşarea grevei impotriva politicilor economice şi sociale ale guvernului româniei la nivelul sectorului administraţie publică, începând cu data de 15 septembrie 2025”, a anunțat, marţi, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

FNSA a transmis că sprijină toate organizaţiile sindicale şi angajaţii din administraţia publică care desfăşoară în această perioadă proteste spontane, mitinguri, grevă japoneză, grevă de zel sau suspendarea activităţii cu publicul.

Sindicaliştii, împotriva reformei

Sindicaliştii critică „reforma din pix” a Guvernului prin:

Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare
Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare
Ilie Bolojan: Nu pot garanta în scris că TVA nu va crește
Ilie Bolojan: Nu pot garanta în scris că TVA nu va crește
  • Desfiinţarea de posturi fără respectarea procedurilor legale specifice de concedieri colective, în procente între 20% pentru administraţia publică centrală şi 45% pentru administraţia publică locală, afectând normative de personal în vigoare din 2010, într-un context în care volumul de muncă a crescut, iar deficitul de personal este dovedit;
  • Introducerea mandatelor pentru funcţionarii de conducere şi testări obligatorii la 4 ani, respectiv la 1 an, la decizia şefului;
  • Promovarea externalizării serviciului public, care ar ascunde interese de partid şi ar genera costuri mai mari pentru instituţiile publice şi pentru economia statului decât menţinerea salariaţilor profesionişti cu expertiză în administraţie;
  • Desfiinţarea unor posturi de Poliţie locală şi pază;
  • Limitarea funcţiilor publice la mandate temporare;
  • Introducerea exercitării funcţiei publice prin jumătate de normă;
  • Eliberarea din funcţie şi trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză schimbarea raportului de muncă;
  • Afectarea drepturilor salariale prin plafonarea sporurilor, diminuarea majorărilor salariale aferente pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene, scăderea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă, precum şi prin centralizarea salariilor fără consultarea sindicatelor.

„Înţelegem nevoia de reformă şi de identificare a unor măsuri de reducere a risipei bugetare, dar doar pe bază de analize reale nu ipotetice, sens în care am solicitat în mod repetat asigurarea unui dialog social real cu FNSA pentru agrearea unor soluţii legale şi echitabile, adaptate realităţilor din instituţiile publice”, au mai anunțat sindicaliștii.

Ilie Bolojan, Guvern

Sursa foto: gov.ro

FNSA cere renunțarea la reformă

Aceştia cer:

  • renunţarea la pachetul 2 de măsuri, privind administraţia publică;
  • eliminarea mandatelor funcţionarilor publici din administraţia centrală;
  • eliminarea testării periodice la patru ani;
  • renunţarea la măsurile privind resursele umane;
  • respectarea dialogului social;
  • asigurarea transparenţei decizionale;
  • fundamentarea oricăror măsuri de reducere a personalului;
  • abrogarea măsurilor de diminuare a veniturilor salariaţilor din administraţia publică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:07 - Bugetarii din administraţie fac grevă împotriva reformei
20:57 - Dwayne Johnson, apreciat la Veneţia pentru cel mai dramatic rol din carieră
20:49 - Bolojan demontează fake news-ul lui Simion: Taxele nu merg către Ucraina sau Moldova
20:42 - Daniel David le cere directorilor să anunțe public cum va începe școala
20:31 - Nicio şansă pentru PAS. Partidele pro-ruse vor să blocheze partidul pro-occidental după alegerile parlamentare
20:20 - Numiri-cheie la șefia serviciilor și relația cu Nicușor Dan. Ce spune Ilie Bolojan

Proiecte speciale