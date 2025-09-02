Politica Bugetarii din administraţie fac grevă împotriva reformei







Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a anunţat, marţi, declanşarea conflictului de muncă şi a grevei începând cu 15 septembrie. Sindicaliştii cer autorităţilor să renunţe la al doilea pachet de măsuri fiscale, care prevede mici reduceri din schemele supradimensionate de personal din administraţie și testarea acestora.

„În temeiul art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, prin prezenta, declarăm conflictul de muncă la nivel sectorial şi vă transmitem notificarea cu privire la declanşarea grevei impotriva politicilor economice şi sociale ale guvernului româniei la nivelul sectorului administraţie publică, începând cu data de 15 septembrie 2025”, a anunțat, marţi, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

FNSA a transmis că sprijină toate organizaţiile sindicale şi angajaţii din administraţia publică care desfăşoară în această perioadă proteste spontane, mitinguri, grevă japoneză, grevă de zel sau suspendarea activităţii cu publicul.

Sindicaliştii critică „reforma din pix” a Guvernului prin:

Desfiinţarea de posturi fără respectarea procedurilor legale specifice de concedieri colective, în procente între 20% pentru administraţia publică centrală şi 45% pentru administraţia publică locală, afectând normative de personal în vigoare din 2010, într-un context în care volumul de muncă a crescut, iar deficitul de personal este dovedit;

Introducerea mandatelor pentru funcţionarii de conducere şi testări obligatorii la 4 ani, respectiv la 1 an, la decizia şefului;

Promovarea externalizării serviciului public, care ar ascunde interese de partid şi ar genera costuri mai mari pentru instituţiile publice şi pentru economia statului decât menţinerea salariaţilor profesionişti cu expertiză în administraţie;

Desfiinţarea unor posturi de Poliţie locală şi pază;

Limitarea funcţiilor publice la mandate temporare;

Introducerea exercitării funcţiei publice prin jumătate de normă;

Eliberarea din funcţie şi trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză schimbarea raportului de muncă;

Afectarea drepturilor salariale prin plafonarea sporurilor, diminuarea majorărilor salariale aferente pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene, scăderea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă, precum şi prin centralizarea salariilor fără consultarea sindicatelor.

„Înţelegem nevoia de reformă şi de identificare a unor măsuri de reducere a risipei bugetare, dar doar pe bază de analize reale nu ipotetice, sens în care am solicitat în mod repetat asigurarea unui dialog social real cu FNSA pentru agrearea unor soluţii legale şi echitabile, adaptate realităţilor din instituţiile publice”, au mai anunțat sindicaliștii.

Aceştia cer: