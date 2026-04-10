Traficul aerian dintre România și Germania, afectat de greva angajaților Lufthansa. Sute de români riscă să nu ajungă acasă de Paște

Sute de români aflați în străinătate riscă să nu mai ajungă acasă de Paște, din cauza unei greve a angajaților Lufthansa, care a ținut la sol cel puțin 20 de aeronave. Pasagerii au fost sfătuiți să își caute alternative de călătorie.

Traficul aerian dintre România și Germania este afectat vineri, după ce o grevă a angajaților Lufthansa a dus la anularea a peste 20 de zboruri.

Cursele vizate urmau să lege aeroporturi din România de principalele hub-uri ale companiei, Frankfurt și Munchen. La principalul său hub din Frankfurt, Lufthansa a anulat aproape 75% din cele aproximativ 350 de plecări programate, potrivit Deutsche Welle.

Zborurile spre și dinspre mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca și Sibiu, dar și alte aeroporturi regionale, au fost vizate.

Pe site-ul Companiei Naționale Aeroporturi București sunt afișate două zboruri Lufthansa care au decolat în această dimineață, dar și alte patru care urmau să plece în următoarele ore și sunt anulate. În cazul sosirilor, cursele apar, deocamdată, ca „programate”.

Greva are loc din cauza unui conflict de muncă dintre angajați și conducerea companiei, în contextul negocierilor privind salariile și condițiile de lucru. Sindicatele au acuzat lipsa unor progrese reale în discuții, în timp ce Lufthansa a susținut că greva este o măsură excesivă. Nu doar România este afectată, alte sute de zboruri se află în aceeași situație.

Compania a estimat că o parte dintre curse vor fi operate în funcție de disponibilitatea echipajelor. Pasagerii care au bilete la zborurile anulate au fost sfătuiți să verifice statusul curselor și să contacteze operatorul aerian pentru reprogramări sau compensații, potrivit reglementărilor în vigoare.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și include, pe lângă Lufthansa, companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.