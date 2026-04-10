Traficul aerian dintre România și Germania, afectat de greva angajaților Lufthansa. Sute de români riscă să nu ajungă acasă de Paște

Traficul aerian dintre România și Germania, afectat de greva angajaților Lufthansa. Sute de români riscă să nu ajungă acasă de PașteLufthansa. Sursa foto: Captură video Youtube
Sute de români aflați în străinătate riscă să nu mai ajungă acasă de Paște, din cauza unei greve a angajaților Lufthansa, care a ținut la sol cel puțin 20 de aeronave. Pasagerii au fost sfătuiți să își caute alternative de călătorie.

Traficul aerian dintre România și Germania, afectat de grevă

Traficul aerian dintre România și Germania este afectat vineri, după ce o grevă a angajaților Lufthansa a dus la anularea a peste 20 de zboruri.

Cursele vizate urmau să lege aeroporturi din România de principalele hub-uri ale companiei, Frankfurt și Munchen. La principalul său hub din Frankfurt, Lufthansa a anulat aproape 75% din cele aproximativ 350 de plecări programate, potrivit Deutsche Welle.

Anularea zborurilor a vizat mai multe orașe din țară

Zborurile spre și dinspre mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca și Sibiu, dar și alte aeroporturi regionale, au fost vizate.

Utilizatorii Apple, vizați de o nouă înșelătorie. Mesajele și apelurile care îți golesc conturile imediat
Casa Albă avertizează personalul să nu plaseze pariuri pe piețele de predicții pe fondul războiului din Iran

Pe site-ul Companiei Naționale Aeroporturi București sunt afișate două zboruri Lufthansa care au decolat în această dimineață, dar și alte patru care urmau să plece în următoarele ore și sunt anulate. În cazul sosirilor, cursele apar, deocamdată, ca „programate”.

Lufthansa a susținut că greva angajaților este o măsură excesivă

Greva are loc din cauza unui conflict de muncă dintre angajați și conducerea companiei, în contextul negocierilor privind salariile și condițiile de lucru. Sindicatele au acuzat lipsa unor progrese reale în discuții, în timp ce Lufthansa a susținut că greva este o măsură excesivă. Nu doar România este afectată, alte sute de zboruri se află în aceeași situație.

Compania a estimat că o parte dintre curse vor fi operate în funcție de disponibilitatea echipajelor. Pasagerii care au bilete la zborurile anulate au fost sfătuiți să verifice statusul curselor și să contacteze operatorul aerian pentru reprogramări sau compensații, potrivit reglementărilor în vigoare.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și include, pe lângă Lufthansa, companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.

Mircea Pușcașu, despre un răspuns fundamental dat de Părintele Galeriu. De ce l-a creat Dumnezeu pe om
Bogăția este un păcat? Adevărul incomod despre bani, Ortodoxie și Capitalism
De ce a fost vândut și răstignit Hristos. Lămuririle teologului Marian Maricaru

