Schimbări în politica bagajelor pentru pasagerii companiilor low-cost Ryanair sau easyJet

Pasagerii companiilor aeriene low-cost Ryanair și easyJet trebuie să se adapteze unor noi reguli atunci când călătoresc. Modificările privesc în principal politica bagajelor, procedurile de check-in și regulile de îmbarcare, informează Express.

Pasagerii sunt sfătuiți să acorde atenție dimensiunii bagajelor de mână, să respecte termenele limită pentru check-in și să fie pregătiți pentru posibile modificări ale locurilor alocate în avion. Ajustările fac parte dintr-o strategie mai largă a companiilor low-cost de a reduce întârzierile și de a îmbunătăți experiența pasagerilor, spun reprezentanții Ryanair și easyJet.

Pasagerii Ryanair și easyJet ar putea beneficia în curând de bagaje de mână mai mari, fără costuri suplimentare. În prezent, cei care aleg tarifele de bază la aceste companii aeriene pot lua cu ei doar un singur obiect personal de dimensiuni reduse, orice bagaj adițional fiind taxat separat.

Schimbările recente în reglementările Uniunii Europene obligă Ryanair să permită bagaje mai generoase. Astfel, pasagerii vor putea transporta acum bagaje de mână cu dimensiuni de până la 40 x 30 x 20 cm, în creștere cu 20% față de limita anterioară de 40 x 20 x 25 cm.

Compania aeriană EasyJet respectă deja dimensiunile standard pentru bagajele personale, dar noile modificări propuse la nivelul Uniunii Europene ar putea extinde drepturile pasagerilor. Potrivit acestora, călătorii ar putea lua la bord atât un bagaj de mână cu dimensiuni de până la 100 cm, cât și un articol personal, fără costuri suplimentare.

În ianuarie, Parlamentul European a aprobat în majoritate covârșitoare o propunere care garantează tuturor pasagerilor posibilitatea de a transporta o valiză mică suplimentară, pe lângă bagajul personal deja permis sub scaun.

Concret, modificarea legislativă ar permite fiecărui pasager să urce în avion un bagaj de mână mic și un articol personal, precum o geantă, un rucsac sau un laptop, cu dimensiuni combinate de maximum 100 cm și greutate de până la șapte kilograme.

Propunerea trebuie să fie aprobată de Consiliul European înainte de a intra în vigoare și va afecta toate zborurile operate de companii aeriene înregistrate în UE, care pleacă sau sosesc pe aeroporturi din Uniunea Europeană.

Parlamentarii europeni solicită noi reguli care să protejeze siguranța și confortul celor mai mici pasageri ai avioanelor. În prezent, zborurile pe distanțe scurte sunt afectate de lipsa unei obligații legale ca toți copiii sub 12 ani să fie așezați lângă un adult însoțitor, deși Autoritatea Aviației Civile (CAA) recomandă acest aranjament.

Conform CAA, „copiii mici și sugarii însoțiți de adulți ar trebui să fie așezați ideal în același rând cu aceștia. Dacă nu este posibil, distanța maximă permisă între copil și adult nu trebuie să depășească un rând de locuri”.

Autoritatea subliniază că această măsură nu este doar de confort: viteza evacuării în caz de urgență poate fi serios afectată dacă părinții sau însoțitorii încearcă să ajungă la copiii lor aflați la distanță.

Propunerea europarlamentarilor vizează ca această regulă să devină obligatorie, eliminând taxele suplimentare pentru alocarea locurilor copiilor lângă adulți și consolidând siguranța în timpul zborului.