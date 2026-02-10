Noi restricții cu privire la jucăriile pentru copii la bordul avioanelor

Mai multe companii aeriene, printre care Jet2, easyJet, TUI și Ryanair, au emis avertizări pentru pasageri privind transportul jucăriilor pentru copii la bord. Transportatorii amintesc că există reguli stricte referitoare la bagaje, pe care călătorii trebuie să le respecte, inclusiv restricții privind lichidele, alimentele și laptele praf pentru bebeluși, informează Express.

Mai multe companii aeriene au transmis recomandări pentru pasagerii care călătoresc cu copii, referitoare la anumite jucării care nu pot fi transportate la bord. Fiecare transportator are propriile reguli și cerințe, oferind liste clare cu obiectele permise și interzise atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.

Deși majoritatea călătorilor sunt deja familiarizați cu restricțiile privind lichidele, alimentele, electronicele sau alte articole periculoase, cum ar fi aerosolii, lichidele inflamabile și armele reale, companiile au atras atenția în mod special asupra jucăriilor pentru copii.

Printre acestea se numără și armele de jucărie, care, deși populare în rândul celor mici, nu sunt permise la bord. Orice astfel de obiect adus de pasageri va fi confiscat înainte de îmbarcare.

Restricțiile privind bagajele includ o serie de articole interzise, cum ar fi obiectele ascuțite sau periculoase, precum și lichidele care depășesc 100 ml, deși anumite aeroporturi europene au ajustat recent regulile referitoare la lichide.

Deși majoritatea pasagerilor sunt familiarizați cu aceste restricții standard, unele reguli pot surprinde și par neobișnuite. Printre articolele interzise la toate zborurile se numără armele și armele de jucărie, inclusiv replicile acestora, foarte populare în rândul copiilor, mai ales după vizite în parcuri tematice precum Disneyland, unde suvenirurile de acest tip sunt des întâlnite.

Oricine încearcă să se îmbarce cu o armă de jucărie sau cu o armă reală riscă confiscarea imediată, indiferent dacă obiectul aparține unui copil sau este folosit doar ca jucărie.

Mai multe companii aeriene au clarificat restricțiile privind transportul armelor de jucărie și al replicilor care pot fi confundate cu arme reale.

TUI avertizează că aceste articole sunt considerate periculoase și interzise, nefiind permise nici la controlul de securitate, nici la bordul aeronavei.

EasyJet precizează că armele de jucărie sau replicile de arme de foc nu pot fi incluse în bagajul de mână, însă transportul lor în bagajul de cală rămâne permis.

Ryanair adoptă o abordare mai strictă, interzicând complet armele de jucărie, inclusiv cele recreative, cum ar fi armele de paintball, atât în bagajele de cală, cât și la bord.

Jet2 merge pe aceeași linie, subliniind că orice tip de armă, chiar și jucărie, nu poate fi transportată în avion. Experții recomandă, totuși, ca înainte de fiecare călătorie să se verifice direct cu compania aeriană regulile specifice și sfaturile privind obiectele cu potențial restricționat.