Lumină misterioasă observată de piloții American Airlines în timpul unei aterizări

Mai exact, o anchetă a fost declanșată după ce piloții unui zbor American Airlines au raportat o lumină neobișnuită în timp ce aeronava se apropia de Aeroportul Internațional Charlotte Douglas (CLT). Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 29 ianuarie, când avionul se afla la aproximativ opt kilometri de aeroportul din Charlotte, Carolina de Nord.

Zborul decolase din Charleston, Carolina de Sud, iar în ciuda momentului neobișnuit semnalat de echipaj, aeronava a aterizat fără probleme. Autoritățile au confirmat că niciun pasager și niciun membru al echipajului nu a fost rănit în urma incidentului.

Reprezentanții American Airlines au precizat că raportarea a fost făcută „dintr-o măsură de maximă precauție”, incidentul fiind încadrat ca un posibil eveniment de iluminare cu laser. Compania aeriană a subliniat că piloții săi beneficiază de instruire specială pentru a recunoaște și gestiona astfel de situații, care pot afecta temporar vizibilitatea sau concentrarea echipajului în fazele critice ale zborului.

Conform procedurilor standard, informațiile furnizate de echipaj au fost transmise controlului traficului aerian, care a înaintat raportul către autoritățile de aplicare a legii. Acestea urmează să analizeze circumstanțele în care a apărut lumina semnalată și să stabilească dacă a fost vorba despre o sursă artificială, precum un dispozitiv laser, sau despre un alt fenomen.

Administrația Federală a Aviației monitorizează cu atenție astfel de incidente, întrucât utilizarea neautorizată a laserelor îndreptate către aeronave reprezintă un risc serios pentru siguranța zborurilor și poate atrage sancțiuni severe. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit, până în prezent, detalii suplimentare privind originea luminii observate.

Ancheta se desfășoară în contextul în care astfel de evenimente sunt raportate tot mai frecvent în spațiul aerian al Statelor Unite. Potrivit datelor publicate de FAA, numai în anul 2025 piloții au semnalat aproape 11.000 de astfel cazuri cu lumini ciudate îndreptată spre aeronave. În urma acestor incidente, au fost raportate zece persoane rănite, au precizat oficialii agenției federale.

Autoritățile avertizează constant că utilizarea laserelor în apropierea aeronavelor reprezintă un pericol major, mai ales în fazele critice ale zborului, precum decolarea și aterizarea. FAA subliniază că, deși aceste dispozitive sunt adesea percepute drept simple jucării sau instrumente de birou, ele pot avea consecințe grave atunci când sunt îndreptate spre cer.

„Un laser poate incapacita piloții, punând în pericol mii de pasageri în fiecare an”, au transmis reprezentanții FAA într-un avertisment public. Agenția a reamintit că astfel de fapte pot atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi substanțiale și urmărire penală.

Conform legislației federale, persoanele care îndreaptă lasere spre aeronave pot fi amendate cu până la 32.000 de dolari pentru fiecare incident și pot fi, de asemenea, puse sub acuzare penală.

Incidentul raportat de echipajul American Airlines nu este unul izolat. Anterior, Fox News Digital a relatat despre o investigație similară declanșată după ce membrii echipajului unui elicopter Black Hawk al Gărzii Naționale au semnalat lumini cu un laser verde în apropierea Aeroportului Internațional Hector din Dakota de Nord, în 2025. Evenimentul s-a produs la aproximativ doi kilometri de aeroport, fără a fi înregistrate victime.