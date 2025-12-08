O cursă de 29 de ore, lansată între Shanghai și Buenos Aires

Un nou capitol în aviația comercială a fost deschis odată cu lansarea celui mai lung zbor din lume. Ruta record se întinde pe aproape 29 de ore de zbor continuu, conectând două destinații aflate la mii de kilometri distanță, potrivit Metro.

Un zbor spectaculos a fost lansat din Shanghai către Buenos Aires, marcând una dintre cele mai lungi rute comerciale din lume. Cursa a făcut o scurtă escală de două ore în Auckland, Noua Zeelandă, pentru realimentare și schimbarea echipajului.

Durata zborului din China către Argentina a depășit 25 de ore, iar călătoria de întoarcere a fost cu aproximativ patru ore mai lungă, motiv pentru care mulți au numit această rută „cel mai lung zbor din lume”.

China Eastern depășește astfel recordul anterior al Singapore Airlines, care opera ruta directă de 19 ore între New York și Singapore. Concursul pentru cel mai lung zbor nu se oprește aici: compania australiană Qantas a anunțat că, în 2027, va inaugura o rută de 22 de ore între Sydney și Londra.

Pasagerii au călătorit într-un Boeing 777-300ER cu 316 locuri, care va opera de două ori pe săptămână pe această rută pe tot parcursul anului. Avionul a decolat de pe Aeroportul Internațional Pudong din Shanghai la ora 2:00, ora locală, și a aterizat pe Aeroportul Internațional Ezeiza cu zece minute înainte de ora programată, la 16:45, ora locală.

China Eastern Airlines a anunțat lansarea unei noi rute care va facilita călătoriile directe între Shanghai și Buenos Aires, oferind pasagerilor o conexiune mai rapidă către America de Sud.

Decizia vine în contextul unei comunități est-asiatice în creștere din Argentina, unde peste 55.000 de persoane născute în China trăiesc în prezent, potrivit datelor publicate de Simply Flying.

Raportul indică faptul că, în perioada de 12 luni până în septembrie 2025, aproximativ 96.000 de pasageri au circulat între China și capitala argentiniană, subliniind cererea tot mai mare pentru legături directe între cele două regiuni.

Într-un comunicat oficial, China Eastern a explicat că noua rută „umple lipsa zborurilor directe dintre Shanghai și principalele orașe sud-americane” și creează un „coridor sudic” care leagă extremitățile Pacificului, transformând dinamica transportului aerian între Asia, America de Sud și alte continente.

Evenimentul de lansare a fost marcat prin ceremonii speciale atât la aeroportul de plecare, cât și la cel de destinație, iar Auckland a găzduit o recepție de bun venit pentru a celebra inaugurarea acestei conexiuni strategice.