Piloții zborului UA1093 au relatat întâlnirea cu balonul meteorologic rătăcit

Un raport preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB) a identificat un balon meteorologic „rătăcit” drept obiectul care a spart parbrizul unui avion al United Airlines, la aproximativ 11.000 de metri altitudine, deasupra statului Utah, provocând ploaie de cioburi de sticlă în cabină şi forţând aterizarea de urgenţă a aeronavei.

Detaliile incidentului din Utah

Incidentul s-a petrecut pe 16 octombrie 2025, în jurul orei 6:43 dimineaţa (ora locală), când aeronava United Airlines Flight 1093, un Boeing 737 MAX 8 ce zbura de la Denver spre Los Angeles, se afla la altitudinea de circa 36.000 de picioare (≈11.000 m) deasupra regiunii Moab, Utah.

În momentul în care comandantul aeronavei a observat un obiect „distant pe orizont”, imediat după a auzit un „bang” puternic, parbrizul multistrat de pe partea primului ofiţer a fost afectat de o coliziune.

parbrizul avionului

parbrizul avionului / sursa foto: captură video

Raportul afirmă: „Impactul a dus la stropirea ambilor piloți cu bucăți de sticlă.” Reuters Căpitanul a suferit „mai multe lacerații superficiale la brațul drept; [primul ofițer] nu a fost rănit.”

Cabina a menţinut presiunea normală, iar piloţii au iniţiat o aterizare de urgenţă la Salt Lake City International Airport.

Identificarea obiectului şi lanţul evenimentelor

Ancheta NTSB a verificat traiectoria baloanelor meteorologice, a altor aparate de zbor şi a posibilelor resturi spaţiale.

În acest proces, s-a stabilit că balonul de la WindBorne Systems, lansat din Spokane, Washington, pe 15 octombrie 2025, şi-a pierdut contactul în apropierea altitudinii de 35.936 de picioare în timp ce trecea prin Utah.

Potrivit raportului, acesta „călătorise spre sud din Washington, trecuse prin Oregon și Nevada înainte de a se îndrepta spre nord-est... balonul a început să zboare mai întâi spre sud... apoi a măturat spre est și s-a deplasat prin sudul statului Utah.”

Balonul este construit pentru a minimiza riscul de daune majore în caz de coliziune: „fără elemente structurale metalice mari sau cu rigiditate ridicată” sunt folosite, conform raportului.

Deşi parbrizurile aeronavelor de tip comercial sunt certificate să reziste, de exemplu, unui impact cu o pasăre de circa 1,8 kilograme, incidentul indică un factor de severitate neobişnuit.

Reacţia companiei şi măsuri de siguranţă

Compania WindBorne Systems a emis un comunicat în care afirmă că „Suntem profund ușurați că zborul UA 1093 a aterizat în siguranță și cu daune minime.”

Printre măsurile anunţate, se numără: reducerea timpului în care baloanele se află în spaţiul aerian comercial, îmbunătăţirea alertelor de trafic aerian, dezvoltarea algoritmilor de evitare a coliziunilor şi reducerea masei baloanelor pentru a limita potenţialul de impact.

Stadiul investigaţiei din Utah

Investigaţia NTSB continuă, cu raportul preliminar deja publicat, dar cu detalii suplimentare ce vor fi oferite ulterior în raportul final.

Pentru moment, nu s-a înregistrat niciun alt incident cu vătămări grave cauzat de obiecte de tipul baloanelor meteorologice la această altitudine, iar împrejurările acestui caz rămân de un grad ridicat de raritate şi importanţă pentru siguranţa zborului.

Incidentul arată modul în care obiecte aparent inofensive — în acest caz un balon meteorologic — pot provoca situaţii critice la altitudine mare, punând în evidenţă nevoia de monitorizare atentă a spaţiului aerian şi de cooperare între operatorii de baloane meteorologice şi controlul traficului aerian.

