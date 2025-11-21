SUA ridică nivelul de alertă în apropierea Venezuelei. Mai multe avioane americane monitorizează spațiul aerian

Mai multe avioane militare americane au fost observate în apropierea Venezuelei, în cursul nopţii trecute. Informaţia a fost verificată de BBC Verify, care a identificat patru aeronave ale armatei SUA ce au survolat zona. Mişcarea are loc pe fondul unei acumulări masive de forţe americane în regiune.

Forţe navale impresionante Statele Unite au trimis deja mii de militari şi un arsenal considerabil la distanţă de lovire faţă de Venezuela.

Analiza BBC Verify arată că, în această lună, au fost confirmate poziţiile a şase nave militare americane, folosind imagini din satelit şi date de monitorizare maritimă. Printre acestea se numără şi USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume.

În apele din jurul regiunii se află şi alte nave cu rol strategic. Au fost identificate un distrugător cu rachete ghidate, un doc de transport amfibiu, un crucişător cu rachete ghidate, o navă de asalt amfibiu şi vasul-mamă al Comandamentului Forţelor pentru Operaţiuni Speciale ale SUA.

Aceasta este cea mai amplă desfăşurare militară americană în America Latină din ultimele decenii. Mobilizarea a alimentat speculaţiile privind posibilele acţiuni militare împotriva Venezuelei, într-un context regional deja tensionat. Autorităţile americane nu au oferit până acum detalii despre scopul operaţiunii.

În ultimele săptămâni, tensiunile dintre cele două puteri au escaladat tot mai mult. La începutul lunii septembrie, reprezentanții Departamentului american al Apărării a denunţat survolarea de către două avioane militare venezuelene a unei nave a marinei SUA în apele internaţionale drept „un gest puternic provocator”.

„I se recomandă ferm cartelului care conduce Venezuela să nu continue alte eforturi menite să obstrucţioneze, descurajeze sau interfereze cu operaţiunile de luptă contra drogurilor şi contra terorismului duse de armata americană”, a scris Pentagonul pe reţeaua socială X.