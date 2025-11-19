Îndemn la revoltă în armata SUA, în Congres. Democrații îi îndeamnă pe militari să „refuze ordinele ilegale”

Un grup de parlamentari democrați cu experiență militară și în servicii de informații a lansat marți un videoclip viral în care îi îndeamnă pe membri ai forțelor armate și ai comunității de intelligence să „refuze ordine ilegale”.

Clipul, intitulat „Nu renunțați la navă” („Don’t Give Up the Ship”), a generat reacții puternice în rândul conservatorilor, care îl consideră un apel la contestare a autorității președintelui Donald Trump și a secretarului pentru război, Pete Hegseth.

În videoclip, postat de senatoarea Elissa Slotkin (D-Michigan) și vizualizat de milioane de ori, apar șase democrați care subliniază legătura lor cu serviciul militar sau de informații și fac un apel clar: „amenințările constituției noastre vin chiar de aici, de acasă”.

Ei spun:

„Vrem să vorbim direct membrilor comunității militare și de informații. Poporul american are nevoie să vă ridicați pentru legile și Constituția noastră.”

„Legile noastre sunt clare. Puteți refuza ordine ilegale … Trebuie să refuzați ordine ilegale.”

„Voi ați depus, la fel ca noi, un jurământ să protejați și să apărați acest Constituție.”

„Amenințările la adresa Constituției nu vin doar de peste mări, ci și de aici, din interior.”

Parlamentarii democrați menționați în video sunt: senatoarea Elissa Slotkin, senatorul Mark Kelly (D-Arizona) și reprezentanții Chris Deluzio (Pennsylvania), Chrissy Houlahan (Pennsylvania), Maggie Goodlander (New Hampshire) și Jason Crow (Colorado).

Ei vin din diverse ramuri: Army, Navy, Air Force și CIA, ceea ce le dă credibilitate când fac apel la comunitatea de forțe armate și de informații.

Mesajul din videoclip nu menționează legislativele introduse de democrați, dar acesta nu este un episod izolat. Potrivit rapoartelor, Slotkin și colegii săi au propus recent:

„Legea „Fără trupe pe străzile noastre”, un proiect care le-ar da Congresului puterea de a bloca desfășurări ale Gardei Naționale în orașe americane.

O rezoluție privind puterea războiului („War Powers Continuing Resolution”) — propusă de Rep. Jason Crow — care vizează împiedicarea președintelui să lanseze lovituri militare împotriva traficanților de droguri din Caraibe, acțiuni pe care Crow le-a denumit „neautorizate și ilegale”.

Aceste inițiative arată o preocupare a democraților pentru echilibrul constituțional între puterile Congresului și executivului, mai ales în privința deciziilor militare.

Videoclipul a declanșat critici acerbe din partea conservatorilor. Un cont conservator pe platforma X (fost Twitter), Libs of TikTok, a scris:

„Democrați aleși tocmai au lansat un videoclip încurajând membrii armatei să comită trădare și să refuze ordine de la Trump și Hegseth.”

Senatorul republican Eric Schmitt (Missouri) a declarat:

„La finalul zilei, sunt furioși pentru că poporul american l-a ales pe Trump și acum cer intervenția militară și a comunității de informații. Sună puțin ‘subversiv pentru democrație’.”

Pe de altă parte, răspunsul lui Pete Hegseth, secretarul pentru război, a fost scurt și direct: „Stage 4 TDS”, o referire la ceea ce el numește „Trump Derangement Syndrome” („sindromul deranjării față de Trump”).

Parlamentarii democrați spun că mesajul lor nu este un apel la rebeliune, ci un memento al obligației constituționale a militarilor și agenților de informații. Rep. Chrissy Houlahan a declarat:

„Nu este nimic mai patriotic, nimic mai stabilizator și nimic mai fidel statului de drept decât reamintirea obligațiilor noastre constituționale și asigurarea că, dacă vreodată li se dă o comandă ilegală, nu sunt obligați să o execute.”

„«Don’t Give Up the Ship» nu este un slogan al rebeliunii — este un deviz istoric naval care a reprezentat întotdeauna fermitate, datorie și loialitate față de țară. Acesta este fundamentul tradiției civile-militare americane.”

Ei spun că refuzul ordinelor ilegale nu este o răsturnare a autorității, ci un act de responsabilitate față de Constituție.

Apelul deschis de parlamentari către militari și agenții de informații poate adânci polarizarea politică și ar putea fi interpretat ca o provocare la adresa autorității președintelui.

Congresul, prin inițiative legislative, urmărește să limiteze puterile executive privind mobilizarea forțelor armate în interiorul Statelor Unite și utilizarea lor în operațiuni externe sensibile — ceea ce ridică întrebări asupra echilibrului puterilor constituționale.

Militarilor și ofițerilor de informații li se transmite că au o „portiță legală” de a contesta ordinele care ar încălca legea sau Constituția, dar evaluarea a ce este „ilegal” poate deveni complicată în practică.