Trump îl apără pe prințul moștenitor saudit, întrebat la Casa Albă despre uciderea lui Jamal Khashoggi

Marți, președintele Donald Trump i-a replicat dur unei reporterițe de la ABC News după ce aceasta i-a adresat o întrebare prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS) despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018.

Jamal Khashoggi, era un jurnalist saudit care scria pentru Washington Post. El a fost ucis în consulatul saudit din Istanbul în 2018, iar întreaga lume a fost revoltată. La momentul respectiv, CIA a considerat că prințul moștenitor a dat undă verde acțiunii, anunță Fox News.

În timpul conferinței de presă în Biroul Oval, corespondenta ABC News, Mary Bruce, i-a întrebat pe Trump și MBS despre o serie de subiecte sensibile, inclusiv cazul Khashoggi.

„Domnule președinte, credeți că este în regulă ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce dumneavoastră sunteți la putere? Nu este asta un conflict de interese?” Înainte de a se adresa prințului moștenitor, Bruce a întrebat... Ea a spus că serviciile secrete americane au decis că el se află în spatele uciderii lui Khashoggi și a subliniat că multe familii ale victimelor din 11 septembrie erau furioase că el se află la Casa Albă, apoi a întrebat: „De ce ar trebui americanii să aibă încredere în dumneavoastră?”

Trump a intervenit și a întrebat-o pe Bruce: „Cine ești?” Când ea i-a spus că este de la ABC News, Trump a repetat întrebarea, apoi a răspuns: „Știri false. ABC difuzează știri false. Una dintre cele mai rele din domeniu.” El a mai spus că „nu are nimic de-a face cu afacerile familiei” și că „ceea ce face familia mea este în regulă”, adăugând că au făcut „foarte puține” afaceri cu Arabia Saudită.

Trump a continuat apoi să-l apere pe MBS, dar argumentele sale nu păreau să se potrivească cu ceea ce propria sa administrație aflase despre cazul Khashoggi. „Tipul ăsta a făcut o treabă fenomenală”, a spus Trump. El l-a numit pe Khashoggi „extrem de controversat” și a spus că „multor oameni nu le plăcea” de el.

„Indiferent dacă vă plăcea sau nu, lucrurile se întâmplă”, a continuat Trump, insistând că MBS „nu avea habar despre asta. Și putem lăsa lucrurile așa”. „Nu trebuie să-l puneți pe oaspetele nostru într-o astfel de situație”, a adăugat el.

MBS i-a spus lui reporterului ABC News că simte „durere” pentru familiile victimelor din 11 septembrie, dar i-a îndemnat să „se concentreze pe realitate”. El a susținut că Osama bin Laden „a folosit” cetățeni sauditi în atacuri pentru a deteriora relațiile dintre SUA și Arabia Saudită.

El a mai spus că uciderea lui Khashoggi a fost „foarte dureroasă” pentru Arabia Saudită, numind-o o „greșeală imensă”. Prințul moștenitor spune că guvernul său a făcut totul corect când a investigat uciderea și a făcut schimbări pentru a împiedica repetarea acesteia, potrivit Fox News.