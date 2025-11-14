International

Hegseth lansează Southern Spear. Portavionul USS Gerald R. Ford, mii de soldați și avioane F-35, în Caraibe

Hegseth lansează Southern Spear. Portavionul USS Gerald R. Ford, mii de soldați și avioane F-35, în Caraibe
Pete Hegseth, secretarul Apărării al Statelor Unite, a anunţat joi seară lansarea unei noi operaţiuni militare sub denumirea Operation Southern Spear, cu scopul de a combate „narco-teroriştii” din emisfera vestică.

Operaţiunea va fi coordonată de Joint Task Force Southern Spear şi de U.S. Southern Command (SOUTHCOM) şi, potrivit lui Hegseth, are rolul de a „apăra patria, de a elimina narco-teroriştii din emisfera noastră şi de a securiza patria noastră de drogurile care ne omoară oameni”.

Contextul deciziei lui Hegseth

Operaţiunea a fost anunţată într-un context de amplificare a prezenţei militare americane în zona Caraibelor şi a Pacificului de Est.

Conform unui raport al CBS News, militarii americani au efectuat recent cel puţin 20 de lovituri letale asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, una dintre ele având loc luni în Marea Caraibilor şi soldată cu patru decese.

De asemenea, în ianuarie fusese deja anunţată o operaţiune cu acelaşi nume – Southern Spear –, care avea ca scop utilizarea unui „mix heterogen de sisteme robotice şi autonome pentru a sprijini detectarea şi monitorizarea traficului ilicit” în zona operativă a SOUTHCOM.

Astfel, rămâne neclar dacă anunţul lui Hegseth marchează o extindere a operaţiunii iniţiate în ianuarie sau inaugurarea unei misiuni distincte.

Detalii ale operaţiunii Southern Spear

Potrivit declarației lui Hegseth, operaţiunea va fi condusă de Joint Task Force Southern Spear în colaborare cu SOUTHCOM.

El a declarat:

„Condusă de Forța Operativă Comună Southern Spear și @SOUTHCOM, această misiune apără patria noastră, îndepărtează narcoteroriștii din emisferă și ne protejează patria de drogurile care ne ucid poporul.”

Și, tot el a mai spus:

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii – și o vom proteja.”

F-35, cel mai modern avion din lume.

F-35, cel mai modern avion din lume. Sursa foto: weikipedia

Zona de responsabilitate a SOUTHCOM include peste 30 de ţări din America de Sud, America Centrală şi Caraibe.

Sursele susţin că această misiune se desfăşoară în contextul în care Statele Unite au amplasat nave de război, avioane de luptă şi alte active militare în zona Caraibelor, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford, considerat unul dintre cele mai avansate din lume.

Reacţii şi implicaţii

Anunţul a generat îngrijorări în plan regional, inclusiv din partea unor state care privesc cu suspiciune intensificarea activităţilor militare americane în emisfera vestică.

În acelaşi timp, Secretariatul Apărării nu a oferit până în prezent detalii concrete despre locurile exacte de desfăşurare, pragurile de intervenţie sau calendarul misiunii.

USS Gerald R. Ford

USS Gerald R. Ford / sursa foto: captura video

În plus, legalitatea unor lovituri anterioare asupra ambarcaţiunilor suspecte de trafic a fost pusă sub semnul întrebării de către organizaţii internaţionale, care menţionează că informaţiile furnizate public sunt limitate şi că nu este întotdeauna clar dacă rulajul legal internaţional este respectat.

Operațiunea Southern Spear, detalii neconfirmate

Nu a fost încă confirmat dacă operaţiunea Southern Spear va include acţiuni terestre sau dacă va fi restricţionată la acţiuni maritime şi aeriene.

Potrivit publicaţiei Axios, oficialii militari au prezentat preşedintelui Donald Trump opţiuni operaţionale în regiune, inclusiv lovituri terestre împotriva ţintei Nicolás Maduro din Venezuela, dar nicio decizie finală nu a fost încă luată.

De asemenea, va fi monitorizat modul în care Statele Unite vor comunica coordonatele, regulile de angajare şi modul în care vor colabora cu ţările partenere din emisfera vestică, dată fiind natura extinsă geografică a SOUTHCOM.

Lansarea operaţiunii Southern Spear semnalează o intensificare a eforturilor militare americane în zona emisferei vestice şi marchează o poziţionare explicită împotriva traficului de droguri asociat cu aşa-zişii „narco-terorişti”.

Rămâne însă de văzut cum se vor desfăşura efectiv operaţiunile, ce impact vor avea asupra securităţii regionale şi cum vor reacţiona statele implicate direct sau indirect în această zonă.

