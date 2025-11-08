International

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: Dacă vrem să prevenim războiul, trebuie să ne pregătim acum

Comentează știrea
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: Dacă vrem să prevenim războiul, trebuie să ne pregătim acumPete Hegseth. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a declarat că SUA trebuie să fie pregătite pentru război pentru a descuraja orice potențial adversar și a răspunde amenințărilor globale tot mai mari.

„Un moment de urgență asemănător cu 1939 sau 1981”

În cadrul unui discurs, Hegseth a mai spus că Pentagonul și industria de apărare americană trebuie să colaboreze strâns și rapid, fără a mai pierde timp. Oficialul a comparat situația actuală cu perioade istorice tensionate, precum anul 1939, premergător celui de-al Doilea Război Mondial, și 1981, când amenințările globale cereau o mobilizare imediată a forțelor militare.

Este un moment asemănător anului 1939 sau, sperăm, 1981 — un moment de urgență crescândă. Dușmanii se unesc, amenințările cresc. Dacă vrem să prevenim războiul, trebuie să ne pregătim acum, a declarat Hegseth.

Secretarul Apărării a subliniat că obiectivul nu este doar descurajarea agresiunii, ci și capacitatea de a învinge decisiv orice dușman care ar provoca Statele Unite:

Fantoma miresei din Sighișoara. Localnicii povestesc apariții pe zidurile cetății, iar istoricii încearcă să explice originea legendei
Fantoma miresei din Sighișoara. Localnicii povestesc apariții pe zidurile cetății, iar istoricii încearcă să explice originea legendei
Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp

„Luptătorii noștri trebuie să aibă puterea nu doar să descurajeze agresiunea, ci și să învingă decisiv orice dușman care îndrăznește să provoace America”, a adăugat Hegseth.

Modernizarea și consolidarea alianțelor, priorități pentru Washington

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde în Orientul Mijlociu, Asia și Europa de Est. Mesajul secretarului Pentagonului reflectă o schimbare de ton în politica de apărare a SUA, care pune accent pe: modernizarea rapidă a forțelor armate; consolidarea alianțelor strategice; pregătirea continuă pentru prevenirea unui conflict major.

Hegseth a mai declarat că prevenirea unui război global este posibilă doar printr-o pregătire completă și continuă, mobilizând atât conducerea politică, cât și industria americană de apărare.tire completă și continuă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:54 - Fantoma miresei din Sighișoara. Localnicii povestesc apariții pe zidurile cetății, iar istoricii încearcă să explice ...
23:39 - Nicolae Minovici, doctorul român care a testat moartea pe el. Experimentele și cercetările au rămas în istorie
23:25 - Rapid, noul lider al Superligii după victoria cu FC Argeș
23:12 - Explozie colosală în spațiu: cea mai mare erupție observată vreodată de la o gaură neagră
22:59 - Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: Dacă vrem să prevenim războiul, trebuie să ne pregătim acum
22:47 - Monica Bellucci, model de eleganță: Secretele rutinei ei de îngrijire

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale