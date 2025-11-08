Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: Dacă vrem să prevenim războiul, trebuie să ne pregătim acum

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a declarat că SUA trebuie să fie pregătite pentru război pentru a descuraja orice potențial adversar și a răspunde amenințărilor globale tot mai mari.

În cadrul unui discurs, Hegseth a mai spus că Pentagonul și industria de apărare americană trebuie să colaboreze strâns și rapid, fără a mai pierde timp. Oficialul a comparat situația actuală cu perioade istorice tensionate, precum anul 1939, premergător celui de-al Doilea Război Mondial, și 1981, când amenințările globale cereau o mobilizare imediată a forțelor militare.

Este un moment asemănător anului 1939 sau, sperăm, 1981 — un moment de urgență crescândă. Dușmanii se unesc, amenințările cresc. Dacă vrem să prevenim războiul, trebuie să ne pregătim acum, a declarat Hegseth.

Secretarul Apărării a subliniat că obiectivul nu este doar descurajarea agresiunii, ci și capacitatea de a învinge decisiv orice dușman care ar provoca Statele Unite:

„Luptătorii noștri trebuie să aibă puterea nu doar să descurajeze agresiunea, ci și să învingă decisiv orice dușman care îndrăznește să provoace America”, a adăugat Hegseth.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde în Orientul Mijlociu, Asia și Europa de Est. Mesajul secretarului Pentagonului reflectă o schimbare de ton în politica de apărare a SUA, care pune accent pe: modernizarea rapidă a forțelor armate; consolidarea alianțelor strategice; pregătirea continuă pentru prevenirea unui conflict major.

Hegseth a mai declarat că prevenirea unui război global este posibilă doar printr-o pregătire completă și continuă, mobilizând atât conducerea politică, cât și industria americană de apărare.tire completă și continuă.