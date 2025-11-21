Trump îi acuză de răzvrătire ce poate fi pedepsită cu moartea pe Democrații care au cerut militarilor să refuze „ordinele ilegale”

Președintele Donald Trump i-a acuzat pe cei șase parlamentari Democrați de „răzvrătire, care poate fi pedepsită cu moartea”, după ce au publicat un videoclip în care îi îndeamnă pe militari americani să refuze comenzile pe care le consideră ilegale. „Comportament sedițios (răzvrătire). Pedepsibil cu MOARTEA!” a scris Trump pe Truth Social.

Cei șase parlamentari, care au făcut parte din armată sau în comunitatea de informații, au numit remarcile lui Trump periculoase și au spus că acestea constituie amenințări la adresa oficialilor aleși.

„Nicio amenințare, intimidare sau îndemn la violență nu ne va descuraja de la această obligație sacră”, au spus ei într-un comunicat comun.

Videoclipul realizat de Democrați, distribuit de senatoarea Elissa Slotkin din Michigan, îi prezintă pe senatorul Mark Kelly din Arizona și pe deputații Chris DeLuzio din Pennsylvania, Maggie Goodlander din New Hampshire, Chrissy Houlahan din Pennsylvania și Jason Crow din Colorado.

Senatorul Kelly, care a făcut parte din Marină și este fost astronaut, spune: „Legile noastre sunt clare. Puteți refuza ordine ilegale.”

„Nimeni nu trebuie să execute ordine care încalcă legea sau constituția noastră”, spun parlamentarii în videoclip.

„Această administrație pune militarii și profesioniștii din comunitatea de informații în uniformă împotriva cetățenilor americani”, susțin Democrații în videoclip.

„Ca și noi, ați jurat cu toții să protejați și să apărați această Constituție. În acest moment, amenințările la adresa Constituției noastre nu vin doar din străinătate, ci chiar de aici, de acasă”, au mai susținut Democrații din Congres.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community. The American people need you to stand up for our laws and our Constitution. Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

Răspunsul lui Trump, joi dimineață, a venit printr-o serie de postări pe Truth Social.

„Se numește COMPORTAMENT SEDIȚIOS (răzvrătire) LA CEL MAI ÎNALT NIVEL. Fiecare dintre acești trădători ai țării noastre ar trebui ARESTAȚI ȘI JUDECAȚI. Cuvintele lor nu pot fi trecute cu vederea - Nu vom mai avea o țară!!! TREBUIE DAT UN EXEMPLU. Președintele DJT”

Apoi a revenit asupra subiectului:

„Este foarte rău și periculos pentru țara noastră. Cuvintele lor nu pot fi trecute cu vederea. COMPORTAMENT SEDIȚIOS DIN PARTEA TRĂDĂTORILOR!!! ÎI ÎNCHIDEȚI??? Președintele DJT”

Într-o a treia postare, el a scris: „COMPORTAMENT SEDIȚIOS, ce poate fi pedepsit cu MOARTEA!”

Trump a repostat, de asemenea, o postare de pe TruthSocial în care se scria „SPÂNZURAȚI-I, CUM AR FI FĂCUT GEORGE WASHINGTON!!”

Într-o conferință de presă de joi, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins sugestiile conform cărora Trump ar cere executarea membrilor Congresului.

„Mulți din această sală vor să vorbească despre reacția președintelui, dar nu despre ce l-a determinat pe președinte să reacționeze în acest fel”, a spus ea, acuzându-i pe parlamentari că încurajează personalul militar să sfideze „ordinele legale”.

Leavitt a răspuns negativ când a fost întrebată, la o conferință de presă a Casei Albe, joi după-amiază, dacă Trump dorește să „execute” membri ai Congresului, spunând că mass-media ar trebui să se concentreze în schimb pe comentariile parlamentarilor Democrați.

„Ei le spun literalmente celor 1,3 milioane de membri ai serviciului activ să sfideze lanțul de comandă, să nu urmeze ordinele legale”, a spus Leavitt la conferința de presă de joi.

„Poate că așa ceva este pedepsibil prin lege”, a adăugat ea ulterior.

Liderul minorității Democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, a criticat remarcile lui Trump, susținând că președintele ar trebui „să-și retragă retorica violentă înainte de a ucide pe cineva”.

Dar președintele Republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, l-a apărat pe președinte, spunând că Trump pur și simplu „definește infracțiunea de răzvrătire”, numind videoclipul democraților „extrem de nepotrivit” și „foarte periculos”.

Departamentul de Justiție și Pentagonul vor analiza problema, a mai spus el.

Iar conducerea Camerei Reprezentanților a declarat că lucrează cu Poliția Capitoliului pentru a-i proteja în mod adecvat pe parlamentari - și pe familiile acestora.