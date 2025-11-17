International

Alertă cu bombă într-un avion din SUA. Cum s-a terminat incidentul

Alertă cu bombă într-un avion din SUA. Cum s-a terminat incidentul
Un zbor al companiei United Airlines, programat să parcurgă ruta Dallas–Chicago, a fost redirecţionat duminică dimineaţă către aeroportul St. Louis Lambert International Airport (Missouri) după ce un pasager a declarat că soţia sa are o bombă în bagaj, transmit mai multe surse.

Conform informaţiilor disponibile, toate persoanele de la bord au fost evacuate în siguranţă, iar aeronava a fost supusă unei verificări complete de către specialişti.

Avion redirecționat către Missouri

Zborul în cauză, identificat ca fiind United Flight 380, operat cu un avion de tip Boeing 737-700 şi cu 119 pasageri la bord, a decolat din Dallas–Fort Worth International Airport şi îşi propunea să aterizeze la Chicago O’Hare International Airport.

În jurul orei 08:40 (ora locală) aeronava a aterizat la St. Louis, după ce pilotul a primit informaţii despre o potenţială bombă.

Conform declaraţiilor unui purtător de cuvânt al companiei, „zborul United 380 de la Dallas la Chicago a aterizat în siguranță la St. Louis pentru a aborda o potențială problemă de securitate. Forțele de ordine au percheziționat și au autorizat aeronava.”

Imediat după aterizare, toţi cei de la bord au fost evacuaţi către concorsul terminalului. nypost.com Echipele pentru intervenţie la situaţii de urgenţă (inclusiv câini de urmă pentru detonatori) au fost mobilizate pentru a inspecta aeronava şi bagajele.

În urma verificărilor, nu a fost descoperită nicio explozibilă pe aeronavă.

Bărbatul care a produs incidentul, arestat

Surse media indică faptul că un bărbat aflat la bord a fost arestat după declaraţia potrivit căreia bagajul soţiei sale conţinea o bombă.

bagaj avion

bagaj avion / sursa foto: dreamstime.com

Identitatea acestuia sau existenţa unor acuzaţii oficiale nu au fost confirmate până la acest moment.

După ce aeronava a fost eliberată de forţele de ordine, zborul a relaunţat şi şi-a continuat ruta, aterizând la Chicago în jurul orei 14:50.

Amenințări cu bombă, o problemă în Statele Unite

Acest incident vine pe fondul unor situaţii recente similare în sectorul aviaţiei civile, unde ameninţările cu bombă — reale sau false — au determinat devieri sau evacuări de zboruri.

Deşi nu există informaţii care să arate un pericol iminent pentru siguranţa pasagerilor în acest caz, decizia de a interveni şi de a efectua inspecţii complete reflectă rigorile procedurilor actuale de securitate în avi­aţie.

