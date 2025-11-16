Dispariția aviatoarei Amelia Earhart, pe cale de a fi rezolvată

O imagine surprinsă de satelit a stârnit uimire în comunitatea pasionaților de aviație și a specialiștilor în tehnologii spațiale. În centrul atenției se află un obiect al cărui aspect și dimensiuni nu par să corespundă cu nimic cunoscut. Experții admit că fenomenul este dificil de explicat, dar nu exclud posibilitatea ca această nouă descoperire să ofere indicii despre unul dintre cele mai mari mistere ale aviației.

O formă misterioasă, descoperită într-o lagună din Pacificul de Sud, a reaprins eforturile de a rezolva unul dintre cele mai enigmatice mistere din istorie. Mike Ashmore, veteran al Marinei americane, își petrecea timpul acasă în California, răsfoind imagini din satelit ale insulei Nikumaroro, când a zărit ceva neașteptat.

Situată la jumătatea drumului între Australia și Hawaii, Nikumaroro este un punct central într-una dintre teoriile care încearcă să explice dispariția celebrei aviatoare Amelia Earhart și a navigatorului său, Fred Noonan, în 1937, în timpul unei tentative de a zbura în jurul lumii.

Dispariția lor a captivat generații de cercetători, iar Ashmore, pasionat de subiect, credea că insula ar putea deține răspunsul. Ashmore a remarcat o formă care părea a fi o aripă de avion și a postat imaginea pe un forum dedicat lui Amelia Earhart, administrat de The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR), o organizație specializată în istoria și arheologia aviației. Fotografia a stârnit discuții aprinse între membrii forumului, deși unii au sugerat că ar putea fi doar un buștean de palmier.

Descoperirea a atras atenția și arheologului Rick Pettigrew, directorul Institutului Moștenirii Arheologice din Eugene, Oregon, și un vechi pasionat de povestea lui Earhart. Pettigrew a constatat că anomalia, denumită ulterior „Obiectul Taraia”, apare și în alte fotografii, inclusiv în imagini datând încă din 1938: „Având în vedere dovezile existente, ar fi păcat ca nimeni să nu meargă acolo și să investigheze”, a declarat Pettigrew.

Condusă de arheologul Rick Pettigrew, în colaborare cu Universitatea Purdue din West Lafayette, Indiana, unde Earhart a activat odată în departamentul de aeronautică, inițiativa vizează direct așa-numitul „Obiect Taraia”, în speranța descoperirii unor fragmente din avionul celebrei aviatoare. Ashmore, care intenționa să participe la misiune, a fost nevoit să renunțe din cauza unor probleme familiale.

Călătoria urma să înceapă pe data de 4 noiembrie din Majuro, Insulele Marshall, pentru a naviga aproximativ 1.200 de mile marine până la insula Nikumaroro.

Cercetătorii planificau să petreacă cinci zile pe micuța insulă, explorând obiectul descoperit în lagună. Cu toate acestea, Pettigrew a anunțat marți seară că expediția este amânată până în 2026, fără a oferi explicații suplimentare.

O eventuală descoperire ar putea avea un impact istoric, deși teoria conform căreia Earhart ar fi supraviețuit și ar fi naufragiat pe insulă nu este acceptată. În același timp, alte echipe de cercetători lucrează pentru a găsi explicații alternative la tot ceea ce s-a presupus presupus până în prezent.

Amelia Earhart și navigatorul ei, Fred Noonan, au dispărut pe 2 iulie 1937, în timp ce încercau să localizeze insula Howland, situată la aproximativ 644 de kilometri nord-vest de Nikumaroro. Howland era o escală crucială pentru realimentare în misiunea lor de a înconjura globul, o aventură care captase deja atenția internațională și fascinase publicul.

O primă teorie, susținută de concluziile oficiale ale autorităților americane după căutările imediate efectuate în zonă, sugerează că avionul Lockheed 10E Electra al lui Earhart și Noonan a rămas fără combustibil și s-a prăbușit în Pacific, aproape de destinația planificată. Această ipoteză a fost baza multor expediții de-a lungul timpului, inclusiv încercarea din 2024 a companiei Deep Sea Vision, care a scos la iveală forma unor roci ce semănau cu un avion.

A doua teorie, susținută de cercetătorul Ric Gillespie și de Pettigrew, afirmă că Earhart și Noonan ar fi reușit să aterizeze cu Electra pe insula Nikumaroro (fosta Insulă Gardner). Conform acestei ipoteze, cei doi ar fi încercat să ceară ajutor prin radioul avionului, dar ar fi murit din lipsă de apă sau hrană.

O altă teorie sugerată într-un documentar din 2017 spune că Earhart ar fi murit ca prizonier în Japonia. Până în prezent, nicio expediție nu a oferit dovezi concludente în sprijinul acestor ipoteze. Cel puțin cinci misiuni efectuate pe insulă și în apele înconjurătoare, începând cu 2010, nu au identificat urme clare ale prezenței lor. Pettigrew a participat la o expediție în 2017, iar în 2019, oceanograful Bob Ballard, celebru pentru descoperirea epavei Titanicului în 1985, a condus o altă misiune fără rezultate definitive.

La începutul acestei luni, președintele Donald Trump a reaprins interesul pentru unul dintre cele mai mari mistere ale aviației, cerând publicarea documentelor legate de Amelia Earhart și ultima sa expediție.

Motivele care au determinat această atenție bruscă rămân neclare, la fel și existența unor materiale care să fie efectiv declasificate. Potrivit CNN, până în prezent nu au fost făcute publice documente noi.

Arhivele Naționale ale Statelor Unite păstrează deja informații accesibile publicului privind căutarea lui Earhart și a copilotului ei, Fred Noonan, inclusiv ultimele comunicări cu nava Itasca a Pazei de Coastă, care asigura sprijinul misiunii, a explicat expertul Cochrane.

„Earhart a fost o personalitate extrem de apreciată la acea vreme. Fiecare zbor al ei era urmărit de public, iar ea și-a construit întreaga carieră prin aceste realizări, devenind un reper pentru femeile din aviație în anii 1930, într-o perioadă în care oportunitățile erau extrem de limitate”, a adăugat Cochrane.

Iar „Obiectul Taraia” este ultima piesă a puzzle-ului care va rezolva misterul dispariției lui Earhart. „Cred că avem șanse foarte mari să facem un anunț interesant”, a concluzionat Pettigrew.