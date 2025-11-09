Mister în inima Australiei. Uriașul desenat pe pământ pe care nimeni nu-și asumă că l-a creat

În mijlocul pustietății australiene, o figură gigantică a stârnit uimirea și curiozitatea experților. „Omul Marree”, o siluetă uriașă, cu o înălțime impresionantă de aproximativ trei kilometri, a apărut de nicăieri. Localnicii și cercetătorii se întreabă dacă este o operă a naturii, a omului sau chiar un semnal enigmatic pentru umanitate, potrivit livescience.com.

O fotografie realizată din satelit a scos la iveală un geoglif impresionant, supranumit „Omul Marree”, care a apărut brusc în pustiul australian în 1998. Identitatea creatorului său rămâne în continuare necunoscută, stârnind fascinația experților și pasionaților de mistere.

Specialiștii în geologie și antropologie se confruntă cu un adevărat puzzle. Unele teorii sugerează că silueta ar putea fi rezultatul unei formațiuni naturale extrem de rare, în timp ce altele avansează ipoteza unei creații artificiale, poate o instalație gigantică cu semnificații încă necunoscute.

Această lucrare monumentală, cunoscută și sub denumirea de „Uriașul lui Stuart”, reprezintă un geoglif, un desen sau simbol realizat la scară mare prin modificarea directă a suprafeței terestre. În cazul de față, conturul gigantului a fost săpat pe platoul Finniss Springs, situat în Australia de Sud, la aproximativ 60 de kilometri vest de localitatea Marree, conform datelor furnizate de Observatorul Pământului NASA.

În vastul deșert australian, o figură uriașă continuă să fascineze și să intrige cercetătorii: Omul Marree, un geoglif de proporții impresionante, întins pe o suprafață de zeci de kilometri. Designul său pare inspirat de un aborigen australian, reprezentat nud și surprins în plin gest de luptă, fluturând fie un bumerang, fie un baston de aruncat numit woomera. Silueta masivă are un diametru de aproximativ 3,5 kilometri de la tălpi până la vârful armei, iar perimetrul său însumează în jur de 28 de kilometri.

Deși amintește de alte creații similare, precum celebrele Linii Nazca din Deșertul Sechura, Peru, datând, se crede, din jurul anului 200 î.Hr., „Omul Marree” este considerabil mai recent.

Trecerea anilor nu a fost blândă cu această operă enigmatică. Vânturile deșertice au erodat treptat liniile adânci de circa 25 de centimetri, iar până în 2016, figura aproape dispăruse sub nisip. Pentru a salva simbolul local, mai mulți antreprenori din zonă au decis să intervină. Cu ajutorul unui excavator comercial și al unui sistem modern de ghidare GPS, aceștia au reconturat complet desenul, adâncind liniile pentru a le face mai rezistente.

Descoperit întâmplător pe 26 iunie 1998 de un pilot de avion charter, Omul Marree – una dintre cele mai mari geoglife din lume – continuă să rămână o enigmă. Analizele efectuate ulterior cu ajutorul imaginilor din satelit, inclusiv cele capturate de satelitul Landsat 8, au indicat că lucrarea a fost realizată într-un interval de doar 16 zile, între 27 mai și 12 iunie 1998. În prima imagine din 27 mai nu exista niciun semn al geoglifei, iar în cea din 12 iunie figura uriașă era deja completă.

Specialiștii cred că autorii au folosit utilaje grele pentru a trasa liniile adânci în sol, iar nivelul de precizie sugerează că au avut la dispoziție o formă de tehnologie GPS. Când desenul a fost reconturat în 2016 pentru a-l face vizibil din nou, lucrările au durat aproximativ 60 de ore, chiar și cu echipamente moderne.

În timpul procesului, echipa a descoperit circa 250 de țăruși de bambus dispusi de-a lungul conturului, probabil folosiți ca repere în timpul execuției originale, conform publicației Expedition Australia.

Ipotezele privind autorii variază. Una dintre cele mai populare teorii susține că Omul Marree ar fi fost creat de personal american de la o bază a Forțelor Aeriene Regale Australiene din apropiere. Această presupunere se bazează pe descoperirea unei mici plăci metalice cu drapelul SUA lângă capul figurii.

În încercarea de a dezlega misterul, antreprenorul și exploratorul australian Dick Smith a oferit, în 2018, o recompensă de 5.000 de dolari australieni (aproximativ 3.700 de dolari americani) pentru orice informație care ar putea duce la identificarea creatorului. Până astăzi însă, nimeni nu și-a revendicat opera, iar identitatea artistului rămâne necunoscută.

La peste două decenii de la descoperire, Omul Marree rămâne nu doar o enigmă a artei moderne în aer liber, ci și un simbol al misterului care încă învăluie vastul Outback australian.