Cercetătorii au descoperit o albină cu coarne pe care au numit-o „Lucifer”

O descoperire remarcabilă vine din Australia, cercetătorii au descoperit o nouă specie de albină, pe care nu au ezitat să o boteze „Lucifer”. Alegerea numelui are o justificare cât se poate de clară, insecta se remarcă printr-o pereche proeminentă de „coarne” ca de diavol pe fațăm informează allthatsinteresting.com.

Cercetătorii australieni au descoperit noua specie de albină, denumită „Megachile Lucifer”, în timp ce studiile lor se concentrau asupra unei flori sălbatice rare, care crește doar în Munții Bremer din Goldfields, la aproximativ 470 de kilometri est de Perth, Australia de Vest.

Această descoperire marchează prima identificare a unei specii noi din acest grup de albine în ultimele două decenii, un eveniment rar în lumea entomologiei. Specialiștii subliniază că regiunea găzduiește numeroase specii native de albine despre care se știe încă foarte puțin.

Femelele Megachile Lucifer prezintă „coarne foarte distinctive și proeminente”, care pot avea multiple funcții: apărare, colectarea polenului sau nectarului și adunarea materialelor precum rășina pentru construirea cuiburilor.

Mai exact, în timp ce studia floarea Marianthus aquilonarius, o specie aflată pe cale de dispariție în regiunea Goldfields, cercetătoarea Kit Prendergast a descoperit o albină rară: Megachile (Hackeriapis) Lucifer, potrivit unui articol recent din Journal of Hymenoptera Research. Numele acestei albine face referire la „coarnele foarte distinctive și proeminente” de pe partea frontală a capului femelei.

Dr. Prendergast, autoarea studiului, a explicat că inspirația pentru denumirea speciei a venit în timp ce urmărea serialul Netflix Lucifer. Aceasta este prima descoperire a unui membru nou al acestui grup de albine în ultimele două decenii.

„Femela avea aceste coarne impresionante pe față”, a declarat cercetătoarea de la Universitatea Curtin. „În timp ce redactam descrierea speciei, urmăream serialul și numele s-a potrivit perfect. În plus, sunt fană a personajului Lucifer, așa că alegerea a fost evidentă”.

Specia rară de albină, denumită Lucifer, termen latin ce înseamnă „aducător de lumină”, trăiește într-o zonă restrânsă de lângă Perth și joacă un rol crucial în polenizarea unei plante aflate pe cale de dispariție.

Descoperirea subliniază atât importanța protejării albinelor native, cât și necesitatea unei mai bune înțelegeri a modului în care acestea contribuie la supraviețuirea florilor rare, notează dr. Prendergast.

Studiul, publicat în Journal of Hymenoptera Research, recomandă ca regiunea în care au fost identificate aceste albine și plantele sălbatice să fie declarată „zonă de conservare oficială”, cu restricții împotriva defrișărilor.

„Deoarece albina și floarea sălbatică coexistă într-un spațiu atât de limitat, ambele sunt vulnerabile la perturbarea habitatului și la alte amenințări, cum ar fi schimbările climatice”, avertizează cercetătoarea. Ea subliniază, de asemenea, că multe companii miniere omit să ia în calcul albinele native atunci când evaluează impactul operațiunilor lor asupra mediului.