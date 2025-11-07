Serialul de pe Netflix care a răsturnat topurile. Povestea de dragoste imposibilă

Serialul difuzat pe Netflix a captat rapid atenția abonaților, reușind să se impună pe primul loc în Top 10 al celor mai urmărite producții. Publicul a apreciat atât povestea captivantă, cât și performanțele actoricești, ceea ce a consolidat succesul producției în doar câteva zile de la lansare, scrie Tudum.

Sezonul 2 al serialului „Nobody Wants This” a captat atenția telespectatorilor, urcând direct pe primul loc în topuri cu impresionanta cifră de 9,4 milioane de vizionări. Fanii au fost martorii evoluției relației dintre Joanne (Kristen Bell) și rabinul Noah (Adam Brody), care se confruntă cu provocările vieții după luna de miere și descoperă diferențele care îi separă.

Sezonul anterior nu a rămas în urmă, amintirile dulci ale primei întâlniri dintre cei doi ocupând locul 7, cu 2,4 milioane de vizionări. Și vestea bună continuă: povestea de dragoste a lui Joanne și Noah va avea și un al treilea sezon, programat să debuteze pe Netflix în 2026.

De asemenea, thrillerul tensionat „A house of dynamite” a reușit să atragă atenția publicului prin povestea sa încărcată de adrenalină, centrată pe reacția Guvernului la lansarea unei rachete nucleare cu origine necunoscută. Regizat de Kathryn Bigelow, câștigătoare a premiului Oscar, și scris de Noah Oppenheim („Zero Day”), filmul a înregistrat un succes internațional remarcabil, ocupând primul loc în topul filmelor în limba engleză din 93 de țări, cu un total de 31,6 milioane de vizualizări.

Pasionații de Halloween și-au ales cu atenție filmele și serialele potrivite pentru a intra în atmosfera înfricoșător-de-distractivă a sezonului. Printre preferințele publicului s-au numărat producțiile animate cu tematică muzicală, care au ocupat poziția a doua în topul filmelor în limba engleză, cu 14 milioane de vizionări.

Cei care căutau o experiență mai serioasă și magică totodată s-au orientat către noul sezon al serialului „The Witcher”, care a ajuns pe locul 2 în top, cu 7,4 milioane de vizionări. Sezonul 4 îl introduce pe Liam Hemsworth în rolul lui Geralt din Rivia, în timp ce personajele Ciri (Freya Allan) și Yennefer (Anya Chalotra) continuă să fie răspândite pe întreg continentul.

Noutățile nu se opresc aici: Laurence Fishburne face și el parte din distribuție, aducându-l pe ecran pe Regis, un personaj care promite să aducă profunzime și surprize în aventurile vânătorului de monștri.

Pasionații de filme horror s-au îndreptat spre producția indoneziană The Elixir, un thriller cu zombi care explorează haosul provocat de o poțiune experimentală. Povestea urmărește o familie disfuncțională al cărei patriarh creează accidental substanța ce transformă oamenii în zombi, iar efectele se răspândesc rapid. Filmul a reușit să se impună pe primul loc în topul producțiilor non-engleze, înregistrând 6,1 milioane de vizionări.

În același timp, spectatorii pasionați de crime reale au fost atrași de documentarul Aileen: Queen of the Serial Killers, care ocupă poziția a treia în topul filmelor în limba engleză, cu 10,1 milioane de vizionări. Filmul oferă o perspectivă detaliată asupra vieții și crimelor lui Aileen Wuornos, criminală în serie care a ucis șapte bărbați între 1989 și 1990.

Cei interesați de cazuri istorice au descoperit și Monster: The Ed Gein Story, care reconstruiește viața unui criminal din anii 1950, ale cărui fapte au inspirat multe personaje de groază celebre din cinematografie. Serialul a ajuns pe locul șase în topul programelor TV în limba engleză, cu 2,8 milioane de vizionări.

Cei pasionați de thrillere au ales The Asset, care a debutat direct pe primul loc în topul emisiunilor TV non-engleze, acumulând 11,3 milioane de vizionări. Thrillerul danez s-a impus în Top 10 din 90 de țări, având-o pe Clara Dessau în rolul unei cadete de poliție ce se infiltrează în cercul unui baron al drogurilor sub masca unei bijutieri de lux.

În paralel, anticiparea pentru cel de-al cincilea și ultimul sezon din „Stranger Things” a adus în prim-plan sezonul inaugural al serialului, care a revenit pe locul 10 în clasamentul TV englez, cu 1,8 milioane de vizionări. Primele patru episoade din sezonul 5 vor fi lansate pe 26 noiembrie, urmate de trei episoade de Crăciun și de episodul final, programat pentru Revelion.

Pe segmentul filmelor, „Balada unui mic jucător” s-a lansat în această săptămână pe locul 4 în topul filmelor englezești, cu 6,9 milioane de vizionări. Povestea, plasată în Macao, îl urmărește pe Colin Farrell în rolul unui jucător copleșit de datorii, care, fugind de un detectiv particular interpretat de Tilda Swinton, primește o ofertă neașteptată de la o angajată misterioasă a cazinoului, jucată de Fala Chen.

Sezonul 9 al serialului „Selling Sunset” a captat atenția publicului, clasându-se pe locul 3 în topul televiziunilor din Marea Britanie, cu 4,2 milioane de vizionări. Noul sezon aduce în prim-plan o nouă agentă de lux la biroul „The Oppenheim Group” din Los Angeles, Sandra Vergara, fostă jurnalistă de divertisment și verișoară a Sofíei Vergara, protagonista serialului „Griselda”.

În același timp, reality-show-ul „BOOTS” și-a menținut popularitatea, ocupând pentru a patra săptămână consecutiv locul 4, cu 3,7 milioane de vizionări.

În zona producțiilor internaționale, drama braziliană „Rulers of Fortune” a urcat pe poziția a doua în topul televiziunilor non-engleze, adunând 5,3 milioane de vizionări.

În cinematografia internațională, filmul brazilian „Caramelo” continuă să fascineze publicul, clasându-se pe locul 3 în topul filmelor non-engleze, cu 4,1 milioane de vizionări.