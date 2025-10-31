Două filme care te vor îngrozi. Noaptea de Halloween, pe Netflix

Noaptea de Halloween este momentul perfect pentru pasionații de adrenalină și suspans. Dacă ești în căutarea unei experiențe cinematografice care să-ți pună nervii la încercare, am selectat două filme horror de pe Netflix care îți vor garanta o seară plină de fiori.

Netflix este o adevărată comoară pentru pasionații de filme și seriale horror. Cu o selecție uriașă de producții care variază de la clasic la modern, am ales două titluri care, după numeroase vizionări și deliberări, mi s-au părut cele mai potrivite pentru un maraton de Halloween. Fiecare oferă o experiență complet diferită, povești antologice sau producțiile regizorului Mike Flanagan.

Această colecție de povești înfiorătoare reunește voci celebre din lumea cinematografiei de groază, fiind semnată de unii dintre cei mai apreciați regizori ai genului.

Printre aceștia se numără creatorii filmelor The Babadook, Splice, Mandy și alți cineaști renumiți, care aduc laolaltă viziuni tulburătoare și stiluri unice într-o antologie ce promite să redefinească frica pe ecran.

Puține lucruri pot egala farmecul unei serii antologice bine făcute, mai ales când în spatele ei se află maestrul Guillermo del Toro. Cabinet of Curiosities este o colecție de povești macabre și vizual impresionante, fiecare episod explorând o altă fațetă a fricii și a grotescului.

De la un jaf de morminte care se transformă într-un coșmar, până la o cremă de față cu efecte mult prea puternice, del Toro oferă un festin vizual și emoțional pentru fanii genului.

Dacă aștepți cu nerăbdare viitorul său film, Frankenstein, această serie este modul perfect de a-ți potoli dorința de horror rafinat până la lansarea următorului său proiect.

Cu o atmosferă gotică, teme profunde și distribuții de excepție, Cabinet of Curiosities este o alegere sigură pentru o seară de Halloween cu adevărat memorabilă.

Deși Mike Flanagan a adus pe Netflix o serie de producții remarcabile, „The Haunting of Hill House” rămâne, pentru mulți, apogeul stilului său, un amestec perfect între groază, dramă și emoție pură.

Inspirat din celebrul roman omonim, serialul spune povestea a cinci frați care, ajunși la maturitate, nu reușesc să scape de amintirile întunecate trăite în copilărie în misterioasa Hill House.

Mai exact, „The Haunting of Hill House” este o reinterpretare modernă a celebrului roman semnat de Shirley Jackson. Serialul urmărește destinul unor frați care și-au petrecut copilăria în cea mai faimoasă casă bântuită din țară.

Odată ajunși la maturitate, aceștia sunt aduși din nou împreună de o tragedie ce lovește familia, forțându-i să se confrunte nu doar cu amintirile dureroase, ci și cu adevăratele fantome ale trecutului ce continuă să le bântuie existența.

Cu o atmosferă apăsătoare, momente intens emoționale și o regie impecabilă, The Haunting of Hill House nu este doar un serial de groază, ci o reflecție profundă asupra durerii, pierderii și legăturilor de familie. Perfect pentru o seară de Halloween, această producție promite să te captiveze până la ultimul cadru.

Din distribuţie fac parte Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel şi Victoria Pedretti, alături de Lulu Wilson, McKenna Grace, Paxton Singleton, Violet McGraw şi Julian Hilliard.