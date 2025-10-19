Un thriller de neuitat, care sfidează logica, disponibil pentru streaming. Unde îl puteți viziona

La cincizeci de ani de la debutul său, legendarul thriller „Jaws” este disponibil acum pe o platformă de streaming, pregătit să ofere fiori reci abonaților, chiar la timp pentru sezonul Halloween-ului, potrivit jurnalistei Rebecca Sayce de la metro.co.uk.

Lansat în 1975, „Fălci” a captivat publicul cu povestea unui rechin alb uriaș care terorizează apele din jurul insulei fictive Amity, transformând vacanța de vară într-un coșmar sângeros.

Pentru a opri seria atacurilor mortale, șeriful Martin Brody (interpretat de Roy Scheider) colaborează cu expertul în biologie marină Matt Hooper (Richard Dreyfuss) și pescarul Quint (Robert Shaw), într-o misiune tensionată de vânătoare pe mare.

Filmul a avut un impact imens asupra industriei cinematografice, fiind considerat un pionier al blockbusterului modern. A devenit cea mai profitabilă producție din istorie la acel moment, până când a fost detronat de „Războiul Stelelor” în 1977.

„Fălci” nu doar că a stabilit un nou standard pentru suspansul pe mare, dar a influențat profund toate filmele cu tematică similară care au urmat, marcând definitiv cultura pop și redefinind relația publicului cu oceanul.

Lansat în 1978, „Fălci 2” îl readuce pe Roy Scheider în rolul emblematic al șerifului Martin Brody. Alături de el revin Lorraine Gary, interpretând-o pe soția sa, Ellen, și Murray Hamilton în rolul primarului Larry Vaughn. De această dată, Brody, devenit acum șef al poliției din Amity, suspectează prezența unui nou rechin ucigaș, după o serie de dispariții misterioase și incidente violente care zguduie din nou comunitatea insulară.

Cinic ani mai târziu, în 1983, franciza capătă o nouă dimensiune cu „Fălci 3-D”. A părut pe marile ecrane într-un format spectaculos pentru acea vreme. Povestea îl urmărește pe Michael Brody, fiul lui Martin, interpretat de Dennis Quaid, care, alături de fratele său, ajunge la parcul acvatic SeaWorld. Acolo, teroarea revine din cauza unui rechin care pătrunde în complex și începe să atace personalul.

Ultimul film din serie, lansat în 1987, „Jaws: The Revenge”, o readuce în prim-plan pe Lorraine Gary, în rolul lui Ellen Brody. Filmul este ca o continuare a celui de-al doilea film, ignorând complet evenimentele din „Fălci 3-D”. Rămasă văduvă, Ellen este convinsă că un nou rechin vizează familia sa, declanșând o confruntare care transformă frica în răzbunare.

Criticii de film îl descrie ca fiind „o capodoperă cinematografică”. Deși originalul a avut un impact major, continuările sale nu au reușit să atingă același nivel de apreciere. „Jaws 2” a obținut un scor modest de 56% pe platforma Rotten Tomatoes, Jaws 3-D a coborât la 10%, iar Jaws: The Revenge a fost aproape unanim respins, cu un procent de doar 2%.

Într-o apariție recentă în documentarul aniversar „Jaws, 50: The Definitive Inside Story”, difuzat de National Geographic, regizorul Steven Spielberg a vorbit deschis despre traumele personale trăite în timpul filmărilor. A dezvăluit că, la finalul producției din Martha’s Vineyard, a suferit un episod de anxietate, pe care l-a confundat cu un atac de cord.

„Pur și simplu nu mai puteam respira”, a povestit Spielberg. „Am intrat în panică totală. Mă retrăgeam în baie, îmi aruncam apă pe față, dar tot tremuram și mă simțeam complet epuizat.” „Fălci” este disponibil pentru streaming pe Disney+.