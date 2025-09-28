Social

Halloween 2025: ce se poartă anul acesta în decor și costum

Halloween 2025: ce se poartă anul acesta în decor și costumCostume pentru Halloween. Sursa foto: Freepik.com
În 2025, Halloween-ul aduce tendințe noi atât în materie de decor, cât și în privința ținutelor, combinând elemente tradiționale cu accente moderne și surprinzătoare.

Decorurile au evoluat de la simple dovleci sculptați și schelete la instalații interactive și atmosferă gotică rafinată, în timp ce costumele se inspiră din cultura pop, stilul gotic și elemente glamour.

Ce se poartă anul acesta de Halloween

În acest sezon, decorul de Halloween 2025 pune accent pe combinația dintre eleganța gotică și accentele jucăușe. Designerii recomandă utilizarea texturilor organice și a tonurilor neutre, precum țesături din catifea, dantele și oglinzi vintage, pentru a crea o atmosferă gotică rafinată.

Dovleci de Halloween

Dovleci de Halloween. Sursa foto: Freepik.com

Accentul se pune pe detaliile care surprind vizual și provoacă emoții, cum ar fi umbrele care se mișcă, siluetele care apar pe pereți sau elementele luminoase care interacționează cu mișcarea.

Culorile dominante continuă să fie negru, portocaliu și tonuri metalice, dar se remarcă și combinații neașteptate, precum roz și violet, pentru a adăuga un contrast modern și creativ.

Stilul gotic-urban, cu obiecte antice reinterpretate și decorațiuni în stil victorian, devine tot mai apreciat, fiind folosit pentru a transforma atât locuințele, cât și spațiile de petrecere într-un univers aparte de Halloween.

Cele mai la modă costume de Halloween

În 2025, costumele de Halloween reflectă tendințele culturale și estetice ale anului. Printre cele mai populare alegeri se numără:

  • Pop culture și nostalgia: Costume inspirate din filme și seriale populare, precum „Wicked” sau „The Life of a Showgirl” al lui Taylor Swift, sunt în vogă.
Costume Halloween

Costume Halloween. Sursa foto Pinterest

  • Stiluri gotice și gotic-vintage: Ținutele în nuanțe de negru, cu accente de catifea și dantelă, reflectă estetica gotică rafinată.
  • Accente roz și glam: Decoruri și costume cu tonuri de roz, aurii și sclipici adaugă un strop de eleganță festivă sezonului.
Costum Halloween.

Costum Halloween. Sursa foto Pinterest

Pentru cei care doresc să își creeze propriile costume, Pinterest oferă o varietate de idei și inspirație, de la ținute inspirate din filme clasice de groază la personaje din cultura pop.

Accesorii și detalii care completează look-ul

Accesoriile joacă un rol esențial în completarea ținutelor de Halloween. În acest an, se poartă:

  • Căști și pungi tematice: Pungi de trick-or-treat în formă de dovleac sau cu motive gotice sunt la modă.
  • Bijuterii inspirate din Halloween: Coliere și brățări cu motive de păianjen, liliac sau cranii adaugă un plus de stil.
  • Machiaj dramatic: Machiajul cu accente de sânge fals, linii gotice și detalii sclipitoare completează perfect orice ținută.

