Oscar 2026: Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu

Sursa foto Pixabay
Ediția din 2026 a Premiilor Oscar a fost un adevărat spectacol de modă și glamour. Stelele de la Hollywood și-au rezervat cele mai impresionante rochii și costume pentru această seară, iar aparițiile de pe covorul roșu au fost marcate de culori îndrăznețe, detalii spectaculoase și accesorii luxoase, potrivit Academy Awards.

Cele mai spectaculoase ținute de la Oscar

Vedetele au optat anul acesta pentru culori vibrante. Nominalizata pentru „Hamnet”, Jessie Buckley a strălucit într-o rochie Chanel roz cu roșu, iar Renate Reinsve, din „Sentimental Value”, a atras privirile într-o rochie Louis Vuitton de un roșu intens și o cu crăpătură spectaculoasă.

Kate Hudson a impresionat într-o creație Giorgio Armani Privé de culoare jad, completată de bijuterii cu diamante verzi de 35 de milioane de dolari.

Ce rochii au purtat vedetele

Penele au fost și ele vedete pe covorul roșu. Teyana Taylor și Nicole Kidman au ales rochii Chanel cu detalii din pene dramatice, iar Demi Moore a purtat o rochie verde Gucci cu pene de păun.

Orașul din România unde există un aparat de păcănele la 161 de locuitori. Autoritățile vor să limiteze fenomenul
Orașul din România unde există un aparat de păcănele la 161 de locuitori. Autoritățile vor să limiteze fenomenul
Semnal radio misterios apărut după bombardamentele din Iran. Tehnologia era folosită în perioada Războiului Rece
Semnal radio misterios apărut după bombardamentele din Iran. Tehnologia era folosită în perioada Războiului Rece
Alte vedete au optat pentru imprimeuri florale și broderii delicate. Rose Byrne și Mikey Madison au purtat Dior cu motive florale, iar Elle Fanning a ales o rochie albă Givenchy, cu broderie wisteria ton pe ton, pentru un look elegant și rafinat.

Alte apariții spectaculoase

  • Jayme Lawson, într-o rochie albastră cu mărgele Loewe, accesorizată cu bijuterii David Yurman;
  • Felicity Jones, într-o rochie galben pal Prada, cu suprapunere transparentă sclipitoare;
  • Ejae, într-o rochie aurie Dior cu accente florale negre și crăpătură pe picior, completată de bijuterii Swarovski;
  • Michael B. Jordan, într-un costum negru Louis Vuitton, cu detaliu de lanț;
  • Pedro Pascal, într-o cămașă albă Chanel cu volane și pantaloni negri;
  • Hudson Williams, într-un tuxedo Balenciaga, accesorizat cu bijuterii Bvlgari.

Covorul roșu al Oscarurilor 2026 a demonstrat încă o dată că moda și personalitatea merg mână în mână. De la rochii extravagante și costume impecabile, până la detalii subtile de stil și bijuterii impresionante, aparițiile au combinat eleganță, rafinament și originalitate.

12:55 - Trump acuză Iranul că folosește AI pentru a produce propagandă de război
12:46 - Orașul din România unde există un aparat de păcănele la 161 de locuitori. Autoritățile vor să limiteze fenomenul
12:34 - Semnal radio misterios apărut după bombardamentele din Iran. Tehnologia era folosită în perioada Războiului Rece
12:28 - Secretul frumuseții lui Michelle Pfeiffer, dezvăluit după nominalizarea la Oscar
12:23 - Motreanu acuză PSD de lipsă de transparență în planul bugetar
12:17 - Incendiu, într-un spital din India. Cel puțin 10 pacienți au murit în unitatea de terapie intensivă

Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
