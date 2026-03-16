Oscar 2026: Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu

Ediția din 2026 a Premiilor Oscar a fost un adevărat spectacol de modă și glamour. Stelele de la Hollywood și-au rezervat cele mai impresionante rochii și costume pentru această seară, iar aparițiile de pe covorul roșu au fost marcate de culori îndrăznețe, detalii spectaculoase și accesorii luxoase, potrivit Academy Awards.

Vedetele au optat anul acesta pentru culori vibrante. Nominalizata pentru „Hamnet”, Jessie Buckley a strălucit într-o rochie Chanel roz cu roșu, iar Renate Reinsve, din „Sentimental Value”, a atras privirile într-o rochie Louis Vuitton de un roșu intens și o cu crăpătură spectaculoasă.

Kate Hudson a impresionat într-o creație Giorgio Armani Privé de culoare jad, completată de bijuterii cu diamante verzi de 35 de milioane de dolari.

Penele au fost și ele vedete pe covorul roșu. Teyana Taylor și Nicole Kidman au ales rochii Chanel cu detalii din pene dramatice, iar Demi Moore a purtat o rochie verde Gucci cu pene de păun.

Alte vedete au optat pentru imprimeuri florale și broderii delicate. Rose Byrne și Mikey Madison au purtat Dior cu motive florale, iar Elle Fanning a ales o rochie albă Givenchy, cu broderie wisteria ton pe ton, pentru un look elegant și rafinat.

Jayme Lawson, într-o rochie albastră cu mărgele Loewe, accesorizată cu bijuterii David Yurman;

Felicity Jones, într-o rochie galben pal Prada, cu suprapunere transparentă sclipitoare;

Ejae, într-o rochie aurie Dior cu accente florale negre și crăpătură pe picior, completată de bijuterii Swarovski;

Michael B. Jordan, într-un costum negru Louis Vuitton, cu detaliu de lanț;

Pedro Pascal, într-o cămașă albă Chanel cu volane și pantaloni negri;

Hudson Williams, într-un tuxedo Balenciaga, accesorizat cu bijuterii Bvlgari.

Covorul roșu al Oscarurilor 2026 a demonstrat încă o dată că moda și personalitatea merg mână în mână. De la rochii extravagante și costume impecabile, până la detalii subtile de stil și bijuterii impresionante, aparițiile au combinat eleganță, rafinament și originalitate.