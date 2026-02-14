Ținute perfecte pentru Valentine’s Day: idei elegante și confortabile

Valentine’s Day este unul dintre acele momente în care ținuta contează la fel de mult ca și gesturile sau cadourile. Indiferent dacă planurile includ o cină romantică, o plimbare prin oraș sau o seară relaxantă acasă, felul în care te îmbraci poate crea atmosfera potrivită, potrivit Embroly.

Femeile au avantajul versatilității când vine vorba de modă. De la rochii elegante la ținute casual-chic, opțiunile sunt nenumărate. Unul dintre cele mai clasice alegeri rămâne rochia în nuanțe de roșu, roz sau burgundy.

Aceasta transmite romantism și atrage atenția fără a părea forțată. Pentru cine preferă un look mai subtil, tonurile pastelate sau neutre, cum ar fi bejul, rozul prăfuit sau alb, pot fi accesorizate cu bijuterii delicate pentru un efect sofisticat.

Materialele joacă un rol esențial. Catifeaua și satinul dau un aer festiv, în timp ce bumbacul sau inul oferă confort, mai ales dacă planul este o întâlnire relaxată. O rochie midi sau un top elegant combinat cu o fustă creion sau plisată poate fi o alegere inspirată.

Accesoriile, de la cercei statement la genți mici de mână, contribuie la completarea look-ului, iar încălțămintea trebuie să fie în ton cu restul ținutei: pantofi cu toc pentru eleganță sau botine chic pentru un stil mai casual.

Pentru serile mai reci, un palton clasic, un trench sau un sacou oversized pot completa perfect ținuta, fără a compromite stilul. În ceea ce privește machiajul, este recomandat să alegi un look care să îți evidențieze trăsăturile naturale, evitând exagerările care pot părea artificiale în fotografii.

Bărbații au tendința de a complica mai puțin stilul, dar și ei pot face impresie cu alegeri simple și bine gândite. O cămașă clasică, într-o culoare neutră precum alb, albastru deschis sau gri, combinată cu pantaloni eleganți sau chinos, poate fi suficientă pentru majoritatea întâlnirilor.

Pentru un plus de rafinament, sacourile bine croite, de preferință în nuanțe închise, precum bleumarin sau gri închis, dau ținutei un aer sofisticat fără a părea excesiv.

Puloverele fine din lână sau cașmir, purtate peste o cămașă sau cu pantaloni casual, sunt perfecte pentru întâlnirile mai relaxate. Accesoriile contează și ele: un ceas elegant, o curea de calitate și pantofi bine întreținuți pot transforma o ținută simplă într-una impecabilă.

Evitați însă ținutele complet casual, cum ar fi tricourile largi sau jeans-ii prea uzați, pentru că Valentine’s Day este o ocazie de a arăta că ai acordat atenție detaliilor.

Pentru ambele sexe, combinația de culori și texturi poate fi cheia unei apariții reușite. Roșul, clasicul albastru sau tonurile neutre sunt mereu o alegere sigură. Totuși, nu este nevoie să te limitezi la acestea: imprimeurile discrete, cum ar fi florile sau carourile fine, pot adăuga personalitate ținutei.

Materialele contrastante, cum ar fi mătasea cu lână sau catifeaua cu denim, creează un efect vizual interesant și conferă ținutei un aer modern.

Dacă planurile includ o activitate anume, cum ar fi un concert, o vizită la muzeu sau o cină cu prieteni, ținuta trebuie să fie adaptată contextului. Pentru un cadru mai relaxat, sneakers-ii stilizați, jeanșii eleganți și puloverele fine sunt ideale. În schimb, pentru o cină romantică într-un restaurant elegant, rochiile sofisticate și costumele bine croite rămân alegerea de top.

Pentru femei, un mic detaliu, cum ar fi o eșarfă din mătase sau o geantă de culoare vibrantă, poate transforma o ținută simplă în una memorabilă. Pentru bărbați, un sacou bine croit și o cămașă călcată impecabil rămân semnele unei atenții la detalii care contează.