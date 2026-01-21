Detaliul care a atras atenția în Scoția. Ținuta Prințesei de Wales are o poveste aparte

Catherine, Prințesa de Wales a participat marți la o vizită oficială în Scoția, ocazie cu care Palatul Kensington a confirmat că aceasta a colaborat cu producătorul britanic Johnstons of Elgin la realizarea materialului textil folosit pentru o haină creată special pentru eveniment, potrivit publicației The Telegraph.

Informația marchează o implicare directă a Prințesei în procesul de design al unui element vestimentar purtat în cadrul unei acțiuni publice.

Potrivit unei declarații transmise de Kensington Palace, materialul cu aspect de tartan a fost conceput în colaborare cu Johnstons of Elgin, companie care deține mandat regal și produce textile în Scoția de peste două secole.

Materialul a fost realizat special pentru o haină semnată de croitorul britanic Chris Kerr, cunoscut pentru utilizarea tehnicilor tradiționale de croitorie.

Colaborarea a fost prezentată ca o formă de susținere a industriei textile britanice și a producției locale, într-un context în care sectorul se confruntă cu presiuni economice, inclusiv creșterea costurilor și posibile modificări tarifare.

În timpul deplasării, Prințul și Prințesa de Wales au vizitat mai multe obiective, printre care monumentul turistic The Kelpies din Falkirk și studioul Radical Weavers din Stirling.

Radical Weavers este o organizație și un atelier care promovează țesutul tradițional de tartan și oferă sprijin comunităților locale prin activități educaționale și culturale.

La această vizită, Prințesa de Wales a purtat și un kilt realizat de Johnstons of Elgin în colaborare cu brandul scoțian Le Kilt, piesă inspirată din portul tradițional.

În ultimii ani, Palatul Kensington a transmis mai multe mesaje legate de modul în care este comunicată public prezența vestimentară a Prințesei.

În februarie 2025, reprezentanți ai palatului au declarat pentru presa britanică faptul că atenția ar trebui să se concentreze asupra activității publice a acesteia, nu asupra ținutelor.

„Stilul există, dar accentul trebuie pus pe substanță”, a declarat atunci un reprezentant al Palatului Kensington pentru un ziar britanic de duminică, precizând că detaliile despre ținute nu vor mai fi comunicate presei.

Ulterior, oficialii au subliniat că respectivele afirmații nu reprezentau opiniile personale ale Prințesei.

Implicarea directă a Prințesei de Wales în această colaborare a fost remarcată de reprezentanți ai industriei. British Fashion Council a evidențiat importanța sprijinului regal pentru sector.

„Sprijinul Alteței Sale Regale, Prințesa de Wales, înseamnă foarte mult pentru industria modei britanice. Interesul său autentic pentru măiestrie, sustenabilitate și talent emergent oferă designerilor noștri o platformă globală importantă”, a declarat Laura Weir, director executiv al British Fashion Council.

Aceasta a mai adăugat: „A fost inspirațional să asistăm la căldura și capacitatea naturală a Alteței Sale Regale de a relaționa cu oamenii. Curiozitatea sa față de procesul creativ și față de poveștile din spatele fiecărui designer a fost resimțită de toți cei prezenți.”

Palatul Kensington a mai comunicat că, în perioada următoare, Prințesa de Wales va emite pentru prima dată mandate regale proprii. De asemenea, în decembrie, aceasta a ales personal să poarte diadema Oriental Circlet a Reginei Victoria la un banchet de stat organizat cu ocazia vizitei oficiale a delegației germane.

Aceste acțiuni indică o implicare mai directă a Prințesei în deciziile legate de imaginea publică și de susținerea industriilor creative din Regatul Unit.