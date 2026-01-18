Secretul bine păzit al Prințesei Diana. Ce aducea în Palat fără ca nimeni să știe

Prințesa Diana a rămas în memoria colectivă drept „Prințesa Inimilor”, un simbol al empatiei, al eleganței naturale și al curajului de a sfida convențiile rigide ale Casei Regale britanice. Dincolo de aparițiile impecabile și de implicarea în cauze umanitare, Diana avea însă o latură mai puțin cunoscută publicului: una jucăușă, curioasă și, uneori, surprinzător de rebelă. Chiar și în spatele zidurilor Palatului Buckingham, unde protocolul dicta fiecare gest, Lady Di își permitea mici plăceri secrete.

Una dintre ele avea legătură cu presa de scandal – strict interzisă în reședințele regale –, dar care, paradoxal, o fascina și o amuza în egală măsură. Pentru Diana, tabloidele nu erau doar surse de zvonuri, ci o fereastră către modul în care era percepută de lume.

După intrarea în familia regală, Diana nu și-a pierdut naturalețea care o cucerise pe public încă de la început. Deși era conștientă de regulile nescrise ale Palatului, își păstra spiritul liber și curiozitatea copilărească. Îi plăcea să fie la curent cu tot ce se spunea, fie că era vorba despre viața publică, despre familia regală sau chiar despre propria persoană.

În acest context, pasiunea ei pentru tabloide devenise un mic ritual clandestin. Revistele și ziarele de scandal ajungeau în Palat pe căi ocolite, fără ca personalul de securitate să bănuiască ceva. Diana savura articolele, zvonurile și titlurile exagerate, chiar dacă unele dintre ele o răneau sau o puneau în situații incomode.

Cel care a dezvăluit acest secret a fost Richard Dalton, hair stilistul care a lucrat alături de Diana timp de aproape un deceniu. În amintirile sale, el povestește cum ajungeau tabloidele în reședința regală, fără să stârnească suspiciuni.

„Unul dintre hair stiliști, nu spun care, le introducea în mare secret la palat. Chiar am spus asta în public? Pur și simplu, le băga în reședința regală, dar nu era vorba despre mine... Ea îmi spunea: Richard, poți să mi le aduci tu? Nimeni nu-și punea problema să mă verifice, pentru că nimeni nu știa că făceam așa ceva. Și, odată ce treceam de echipa de securitate și ajungeam în bucătărie, nu mai aveam niciun obstacol de întâmpinat”, a relatat Dalton publicației People.

Pentru Diana, acest mic „joc” era o formă de evadare din constrângerile zilnice ale vieții regale. Richard Dalton își amintește că Diana citea aproape tot ce apărea despre Casa Regală, despre ea sau despre cei doi fii ai săi, Prințul William și Prințul Harry. Deși unele articole o afectau profund, mai ales cele care îi vizau copiii, nu reușea să ignore tentația.

„Scriau mereu Este Charles tatăl lui Harry?. Bineînțeles că este!”, povestește Dalton. El explică faptul că familia Spencer era cunoscută pentru părul roșcat, detaliu ignorat complet de presa tabloidală la acea vreme. Diana se amuza, dar era și rănită de ușurința cu care se lansau astfel de speculații.

Deși la televizor părea adesea timidă și emoționată, Diana era, în realitate, o femeie energică și hotărâtă. Fratele ei, Charles Spencer, a spus la un moment dat că sora sa nu era deloc fata stânjenită pe care o vedea publicul. Din contră, era îndrăzneață, plină de viață și avea un simț al umorului remarcabil, așa cum a confirmat și fostul secretar de presă al Palatului.

Spiritul rebel al Prințesei s-a manifestat în multe momente-cheie ale vieții sale. A lucrat înainte de căsătorie, încălcând o tradiție veche a familiei regale, devenind astfel prima noră care a avut un job înainte de logodnă. A insistat să aleagă singură numele fiilor săi, refuzând variantele considerate „potrivite” de protocol.

De asemenea, Diana a schimbat relația dintre familia regală și angajați. În loc să păstreze distanța impusă de tradiție, ea a ales să se împrietenească cu personalul, să mănânce alături de ei și să le vorbească deschis. Prin aceste gesturi aparent mărunte, Diana a arătat că regulile pot fi respectate fără a pierde umanitatea.

Această combinație de curaj, empatie și nonconformism explică de ce, la ani distanță, Prințesa Diana continuă să fascineze și să emoționeze o lume întreagă.