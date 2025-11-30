Femeile care au scris istoria Coroanei Britanice

Evenimentul Istoric Nr.93 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna noiembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Monarhia britanică este cea mai cunoscută dintre monarhiile lumii. După „Glorioasa Revoluție”, de la finalul secolului al XVII-lea, în noiembrie 1688, britanicii au impus un principiu: „regele domnește dar nu guvernează”. Dar oare ce rol au avut „femeile regale” în monarhia britanică? Nu ne vom referi la reginele Angliei, respectiv Marii Britanii, precum Regina Maria Tudor sau Regina Victoria.

Ne putem referi la Wallis Simpson, la Diana Spencer și Camilla Parker Bowles. Pentru Wallis Simpson, regele Eduard VIII a renunțat la tron, pentru că Wallis era divorțată și cutmele regale britanice nu permiteau acest fapt, dat fiind că Regele este liderul Bisericii Anglicane.

Între Regina Elisabeta I și Regina Elisabeta a II-a sunt câteva secole distanță. Ambele au influențat istoria britanică. Au trecut nume de regine britanice ca Caterina de Aragon, Ann Boleyn, Jane Seymour, Maria Tudor, Anna. Cele două Elisabete au reușit să impună Anglia, respectiv Marea Britanie pe orbita Marilor Puteri ale Europei dar și ale lumii.

Prințesa Diana și Regina Camilla sunt două prezențe feminine ale Coroanei Britanice din ultimii 50 de ani. Ambele îl au în comun pe Regele Charles III al Marii Britanii. Diana s-a căsătorit cu Charles când era Prinț Moștenitor iar Camilla Parker Bowles i-a fost prietenă apropiată, după mulți chiar amantă, Prințului.

Diana și Charles au avut 2 fii împreună și au divorțat. La finalul verii lui 1997, Diana murea cu iubitul ei de atunci Dodi al Fayed într-un accident de mașină la Paris. În 2005, Charles și Camilla s-au căsătorit. După moartea Reginei Elisabeta a II-a, Regele Charles și soția sa Camilla au devenit Rege și Regină. Cu cât a trecut vremea, cu atât imaginea Dianei s-a estompat iar Camilla a început să preia imaginea feminină a Casei Regale Britanice, a Coroanei Britanice.

