Cum și-au construit Prințul William și Kate imaginea publică. Cei doi au fost inspirați de un cuplu regal celebru

Prințul William și Prințesa Kate și-au construit în ultimii ani o strategie diferită față de cea adoptată de alte generații din familia regală britanică, mizând pe imagine controlată atent, pe prioritizarea familiei și pe implicarea în câteva cauze clare. Deși abordarea lor pare una profund modernă, există un precedent celebru în istoria monarhiei britanice care seamănă tot mai mult cu modul în care cei doi își definesc rolul public, potrivit Express.

Prințul și Prințesa de Wales au redefinit de mai mult timp ce înseamnă să fii membru senior activ al familiei regale. Strategia lor se vede în felul în care au transmis constant că familia este pe primul loc, în videoclipurile elegante pe care le produc pentru rețelele sociale și în interviurile care seamănă mai degrabă cu mărturisiri personale oferite unor celebrități decât cu apariții clasice în presa tradițională.

Această abordare a fost bine primită de admiratorii monarhiei și i-a transformat pe William și Catherine, alături de copiii lor, într-un reper de stabilitate pentru viitorul instituției. Din afară, pare adesea că sunt primul cuplu regal care înțelege atât de clar efectul imaginii publice și al fiecărei decizii asupra percepției monarhiei. Totuși, potrivit unei analize recente, nu ei au fost primii care au gândit astfel.

În mod surprinzător, un alt cuplu regal celebru a acordat la fel de multă atenție modului în care familia sa era văzută de public, iar această formulă a devenit un model potrivit pentru William și Catherine.

Când Prințul William a spus că își dorește să trateze îndatoririle regale cu un „r mai mic în cuvântul regal”, el a arătat clar că vrea o monarhie mai apropiată de ideea de impact și empatie și mai puțin centrată pe fast și ceremonie.

Aceeași logică se vede și în felul în care își protejează copiii. William a evitat sesiunile foto intrusive de tipul celor la care el și Prințul Harry au fost expuși în copilărie. În paralel, s-a distanțat și de figurile controversate din familie, inclusiv de fratele și cumnata sa, de unchiul său, Prințul Andrew, și de mătușa sa, Sarah Ferguson.

Viziunea modernă a fost extinsă și asupra atribuțiilor oficiale. În loc să reprezinte sute de organizații și să facă apariții ocazionale într-o mulțime de domenii, William și-a concentrat activitatea în câteva zone-cheie: problema persoanelor fără adăpost, mediul, sănătatea mintală, conservarea și serviciile de urgență.

Și Prințesa de Wales a mers pe aceeași linie, concentrându-și activitatea mai ales pe dezvoltarea timpurie a copiilor. Strategia este deja bine fixată și este lăudată frecvent pentru coerența cu care cuplul își administrează imaginea publică.

Potrivit scenaristei și romancierei Daisy Goodwin, aceste mișcări care astăzi sunt privite drept deosebit de inspirate amintesc de un alt cuplu regal: Regina Victoria și Prințul Albert. Goodwin a vorbit despre această paralelă într-un interviu acordat publicației Express, în contextul unei discuții despre noua sa piesă, „Victoria: A Queen Unbound”.

După urcarea pe tron a reginei Victoria, într-o perioadă în care imaginea monarhiei fusese afectată de scandalurile unchilor ei, Victoria și Albert au devenit promotori ai tehnologiei moderne și au impus un nou model de familie regală, respectabilă și apropiată de public.

„Ea știa valoarea acestei povești de dragoste pentru imagine... era branding bun, ca să spunem așa”, spune Goodwin, râzând.

La fel ca William și Catherine în prezent, Victoria și Albert au înțeles foarte bine influența pe care o aveau și au folosit-o pentru a-și modela discret imaginea. Daisy Goodwin arată că ideea unei familii regale prezente în afara Londrei a fost legată direct de viziunea lui Albert.

„Ideea ca membrii familiei regale să iasă din Londra a fost în totalitate inventată de Albert”, explică experta. „El era cel care mergea să deschidă cluburi pentru muncitori; făcea toată munca de teren, ca Princess Anne.”

Prințul Albert era preocupat în mod real de condițiile de viață ale clasei muncitoare și își folosea influența pentru a sprijini drepturile acesteia, chiar și atunci când contextul politic făcea asemenea demersuri dificile. Pe lângă organizarea Marii Expoziții din Hyde Park, Albert a fost printre primii membri ai familiei regale britanice care au îmbrățișat Revoluția Industrială. El a susținut tehnologii noi, de la fotografia timpurie până la extinderea rețelei feroviare.

Pe măsură ce familia sa s-a mărit, a pus accent și pe ideea de muncă, disciplină și valori familiale. În acest fel, familia regală britanică s-a îndepărtat de imaginea de exces și comportament nepotrivit care o urmărise ani la rând în vremea unchilor reginei Victoria, George IV și William IV.

Paralelele dintre cele două cupluri sunt mai numeroase decât par la prima vedere. Nu este vorba doar despre faptul că Albert și Catherine sunt prezentați ca niște „outsideri” care au adus o perspectivă nouă și mai profesionistă într-un sistem vechi, ci și despre interesul lor comun pentru știință și pentru folosirea ei în sprijinul muncii publice.

Această idee este considerată vizibilă mai ales în proiectele Prințesei Kate dedicate dezvoltării timpurii a copiilor. În același timp, Prințul William este comparat cu Albert prin abordarea sa pragmatică și orientată spre rezultate.

William este descris drept un veritabil „rezolvator de probleme”, care își folosește poziția și interesul public nu doar pentru protejarea mediului, prin premiul Earthshot, ci și pentru a demonstra că fenomenul lipsei de adăpost poate fi combătut, astfel încât să devină „rară, de scurtă durată și nerepetată”, prin programul Homewards.

La fel cum Albert a făcut cu Marea Expoziție, William are capacitatea de a reuni oamenii potriviți și de a genera schimbări concrete. Din acest motiv, modelul Victoria-Albert continuă să fie privit drept unul relevant pentru actuala familie regală.

Chiar dacă piesa lui Daisy Goodwin va explora și aspecte mai întunecate, comparația rămâne valabilă în planul imaginii publice și al rolului pe care un cuplu regal îl poate avea în modernizarea monarhiei.

„Monarhia era destul de nepopulară înainte de Victoria. Până la moartea ei, nu putea fi mai populară. Se poate trece peste astfel de momente, dar va depinde de William și Catherine să fie ireproșabili – ceea ce, până acum, bineînțeles, au fost”, adaugă aceasta.