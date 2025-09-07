Monden Grant Harrold, fost majordom regal, și-a scris amintirile. De ce s-au despărțit William și Kate în 2007, după părerea lui







Au apărut amintirile unui fost majordom regal, “The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service”. Înaintea lansării memoriilor, Grant Harrold a spus pentru InStyle că pauza din 2007 ar fi putut reduce presiunea media asupra lui Kate. Nu e o versiune oficială, ci opinia lui, bazată pe ce a observat atunci. Chiar dacă este un personaj secundar, cartea este interesantă prin faptul că tratează, într-un mod plin de diplomație, momentul despărțirii dintre William și Kate. Puțini mai țin minte, dar cei doi au stat, pentru o scurtă perioadă, separați.

Deși par dintotdeauna împreună, prințul William și Kate Middleton au aproape 25 de ani de relație, nu a fost tot timpul așa. Timp de câteva luni în 2007, s-au separat pentru scurt timp după absolvirea Universității St Andrews din Scoția. Era locul unde s-au cunoscut și s-au îndrăgostit unul de altul în 2001.

După mulți ani împreună, prințul William și Kate Middleton s-au separat pentru scurt timp în 2007. Majordomul regal Grant Harrold a asistat la toate aceste momente și le-a consemnat. A declarat pentru revista InStyle, înainte de lansarea noii sale cărți pe 23 septembrie, că viitorul rege era „tăcut”, „rezervat” și „nu era el însuși” în acele luni. Harrold a sperat întotdeauna că William și Kate se vor împăca, spunând că „Kate a fost întotdeauna aleasa”.

Majordomul regal Grant Harrold a început să lucreze pentru familia regală a doua zi după moartea prințesei Diana, la 1 septembrie 1997. El a fost loial familiei regale și a părăsit serviciul regal la doar 18 zile după nunta lui William și Kate pe 29 aprilie 2011. A fost martor la toate momentele importante din viața lor, inclusiv la despărțire, lucrând la reședința de la țară a prințului Charles, Highgrove, la momentul despărțirii. În noua sa carte, The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service, care va fi lansată în SUA pe 23 septembrie, Harrold scrie adevarata poveste a relației care i-a fermecat pe britanici.

Într-un interviu exclusiv acordat revistei InStyle, Harrold spune că, în timpul despărțirii, William „a devenit foarte tăcut”. „A devenit foarte tăcut. S-a retras puțin. Nu-l vedeam foarte des. Nu am pus întrebări, nu am spus nimic. Știam doar că nu era 100% așa cum îl cunoscusem. Vedeam că nu era în apele lui”.

Harrold speculează că poate William și Kate „s-au despărțit pentru a scăpa de presiunea mass-media asupra lui Kate, deoarece era o problemă foarte serioasă la acea vreme”. Fostul majordom își aduce aminte de presiunea excesivă exercitată asupra cuplului în 2007 pentru a se logodi. „Kate se lupta, și mă întrebam dacă despărțirea nu era decât un pretext pentru a-i da o pauză. Asta e doar părerea mea. Nu aveam nicio informație. Așa că, când s-au împăcat, îmi amintesc că m-am gândit: Oare nu s-au despărțit cu adevărat, ci doar au petrecut ceva timp despărțiți [din cauza] presei?”

În acea perioadă de separare – care a durat doar câteva luni – „am continuat să sper că așa era și că se vor împăca, mi-am dorit în secret să se împace”, spune Harrold. Când s-au împăcat, el a fost „încântat”, adaugă el. Harrold o descrie pe Kate pe care a cunoscut-o în anii 2000 ca fiind „adorabilă, foarte veselă, foarte vorbăreață”.

„Ce e amuzant — oamenii cred că e timidă”, spune Harrold. „Nu e deloc timidă.” Kate nu era deloc arogantă și vorbea cu Harrold despre cum a se simte, ce a mai făcut, lucruri banale. Era interesată ce se întâmplă cu oamenii din jurul ei. Chiar dacă citea articole despre ea, nu menționa niciodată acest lucru – „Mereu mă prefăceam că nu știu nimic”, spune el. „Așa că îi spuneam: «Ce ai mai făcut, ce s-a mai întâmplat?» Era mereu fermecătoare.”

Una dintre îndatoririle unui majordom regal era să servească băuturi tuturor celor care aveau nevoie de ele în casă, dar Kate „avea grijă de ea însăși”, spune Harrold. „Nu mă lăsa să fac nimic. «Doriți ceva de băut?» Se ducea la frigider și își lua singură ceva de băut. «Vă aduc o tavă.» Avea deja tava. Înțelegi ce vreau să spun? Făcea totul singură.”

Harrold spune că este „foarte mândru” de carte și de poveștile pe care le spune. „Am fost norocos”, spune el în interviul acordat InStyle despre perioada în care a fost în serviciul familiei regale. „Am fost norocos. A fost o perioadă foarte frumoasă.”