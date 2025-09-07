Monden Daciana Sârbu iubește din nou. Primele imagini cu noul partener







După o despărțire discretă, dar care a atras atenția presei, Victor Ponta și Daciana Sârbu par să fi intrat într-o nouă etapă a vieții personale. Fostul prim-ministru a fost văzut recent în compania Cristinei Petrovici. În paralel, Daciana, fost europarlamentar, a publicat pe rețelele sociale imagini alături de un bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Daciana Sârbu a publicat recent pe rețeaua de socializare, imagini care au atras atenția urmăritorilor. Într-una dintre fotografii, fosta soție a lui Victor Ponta apare alături de un bărbat ce pare a fi mai tânăr decât ea, în timp ce privesc împreună peisajul din fața lor.

O altă imagine îi surprinde bucurându-se de un moment festiv, în compania unui pahar de șampanie. Informațiile disponibile despre bărbat sunt destul de limitate. Numele său este Alex Ghionea, are o constituție atletică, o înălțime peste medie și cu un tatuaj pe mâna dreaptă.

La câteva luni de la separarea oficială de fostul premier Victor Ponta, cu care a avut o relație de aproape 20 de ani, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre perioada de tranziție prin care a trecut și despre modul în care își privește viața personală în prezent.

La podcastul Shero, moderat de Alessandra Stoicescu, fosta europarlamentară a descris procesul de adaptare după divorț drept unul complex, dar necesar. Aceasta a subliniat că nu percepe încheierea căsniciei ca pe un eșec, ci ca pe o etapă firească în parcursul unei vieți în continuă schimbare.

Daciana Sârbu a explicat despre importanța acceptării etapelor vieții și a subliniat că intenționează să rămână deschisă față de viitor și de posibilitatea unei noi relații.

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eşec şi să vezi că au fost ani foarte frumoşi şi că a fost o etapă care s-a încheiat şi că nu e eşecul vieţii tale că nu ai dus la bun sfârşit. Şi nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape şi profesionale, şi personale, toată viaţa te duci pe tine şi atât (...). Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă şi oricum. Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc şi să fiu bine”, a spus Daciana în podcastul Shero