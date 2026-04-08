Andrew Mountbatten-Windsor refuză să se mute la Marsh Farm: nu corespunde „standardelor regale”

Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor a respins ideea de a se muta la Marsh Farm, considerând că proprietatea nu se aliniază cerințelor și standardelor regale pe care le asociază statutului său, informează Fox News.

Andrew Mountbatten-Windsor continuă să amâne părăsirea reședinței sale temporare, alimentând tensiunile din interiorul familiei regale britanice. Potrivit unor surse citate în presa tabloidă, situația îl nemulțumește pe fratele său, Regele Charles al III-lea, care ar dori o rezolvare rapidă a mutării.

În acest context, Prințul Edward ar fi intervenit discret, efectuând o vizită pentru a-l convinge pe Andrew să grăbească mutarea. Gestul vine pe fondul suspiciunilor că acesta tergiversează intenționat plecarea, în ciuda presiunilor crescânde.

Solicitat pentru un punct de vedere, Palatul Buckingham a evitat să comenteze situația. Reprezentanții instituției au reiterat că nu oferă declarații despre Andrew, subliniind statutul său actual, în afara rolurilor oficiale ale familiei regale.

Comentatorul regal Ian Pelham Turner susține că blocajul este cauzat de pretențiile ridicate ale fostului prinț. Acesta ar refuza să se mute la proprietatea destinată, Marsh Farm, înainte ca lucrările de modernizare să fie finalizate complet și să atingă standardele pe care le consideră adecvate rangului său.

Regele ar prefera ca Wood Farm, locuința de pe domeniul Sandringham unde se află în prezent prințul Andrew, să fie rezervată oaspeților oficiali, potrivit unor surse apropiate situației. În acest context, prințul Edward ar fi primit sarcina de a petrece mai mult timp alături de fratele său, într-un efort discret de a-l convinge să accepte mutarea la Marsh Farm, unde lucrările de renovare sunt încă în desfășurare.

Situația a creat deja inconveniente în familie: Edward și soția sa, Sophie, ducesă de Edinburgh, intenționau să petreacă Paștele la Wood Farm, însă planurile le-au fost date peste cap din cauza prezenței lui Andrew. În cele din urmă, cei doi au fost nevoiți să se cazeze la Gardens House, fosta locuință a grădinarului-șef al proprietății.

În paralel, mutarea pare să fie în plină desfășurare, cel puțin la nivel logistic. În ultimele două săptămâni, sute de cutii cu bunurile lui Andrew au fost transportate, multe dintre ele purtând inscripția „HRH” (Alteța Sa Regală). Inițial, transferul la Marsh Farm era așteptat să fie finalizat până la Paște.

„Există o amenințare voalată din partea lui Charles”, a declarat Turner. „Dacă Andrew nu se mută curând din Wood Farm, îl va pune într-o rulotă”.

Criza din interiorul familiei regale britanice a căpătat o nouă turnură în luna octombrie, când fostului prinț Andrew i s-a cerut oficial să elibereze Royal Lodge, impunătoarea reședință cu 30 de camere pe care o ocupa.

După evacuare, Andrew s-a stabilit la Wood Farm. Proprietatea este situată în apropierea domeniului Sandringham, una dintre reședințele private ale suveranului. În paralel, Sarah Ferguson, fosta sa soție, a fost nevoită să părăsească Royal Lodge în urma retragerii titlurilor acestuia. Deși numele ei a apărut în anchete legate de Epstein, aceasta nu a fost pusă sub acuzare.

Voci din interiorul cercurilor regale sugerează că nemulțumirile față de comportamentul lui Andrew nu sunt recente. Jurnalistul Russell Myers, editor specializat pe Casa Regală și autor al volumului „William și Catherine”, a dezvăluit că prințul William ar fi avut rezerve serioase față de unchiul său încă înainte ca scandalul Epstein să devină public.

Potrivit acestuia, mai mulți colaboratori ai palatului au semnalat în trecut probleme legate de atitudinea lui Andrew. Sursele citate indică faptul că William ar fi perceput comportamentul unchiului său ca fiind marcat de aroganță și lipsă de considerație față de personal.