Ducesa de Edinburgh nu a mai ajuns la slujba de Paști. A decis să se retragă în ultimul moment

Absența Ducesei de Edinburgh de la slujba de Paști organizată la Windsor a fost confirmată în ziua evenimentului, după ce aceasta s-a retras în ultimul moment din cauza unei stări de sănătate descrise de surse apropiate drept „de indispoziție”, potrivit Daily Express.

Decizia a intervenit chiar înainte de ceremonie, deși participarea sa fusese inițial programată.

Potrivit relatărilor, Ducesa urma să participe la slujba tradițională, însă a renunțat în cursul dimineții. Publicația Vanity Fair notează că aceasta „era așteptată să participe, dar a lipsit deoarece «nu se simțea bine’” .

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura problemei de sănătate, iar până în acest moment nu există o comunicare oficială extinsă din partea Palatului Buckingham.

În absența Ducesei, ceilalți membri ai familiei regale au participat la slujbă conform programului. Potrivit Reuters, Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William și Prințesa Catherine s-au aflat printre participanții principali la ceremonia de la Windsor .

De asemenea, Prințul Edward, soțul Sophiei, a fost prezent la eveniment, alături de fiul lor, James, Earl of Wessex. Prezența acestora a fost confirmată și de Vanity Fair, care menționează participarea lor în cadrul grupului regal prezent la slujbă .

Nu au existat declarații publice din partea acestora cu privire la absența Ducesei.

Lipsa de la slujba de Paște nu este un caz izolat. Conform publicației Town & Country, aceasta este „a treia apariție regală majoră consecutivă” ratată de Ducesă .

Articolul subliniază că „nu a fost oferit niciun motiv de către Palatul Buckingham”.

Aceeași sursă menționează că Sophie a avut un program încărcat în perioada anterioară, inclusiv deplasări externe și participări la evenimente oficiale, ceea ce ar putea explica, fără a confirma oficial, retragerea temporară.

În aceeași zi, au fost observate și alte absențe în rândul familiei regale. Potrivit Reuters, Prințul Andrew și fiicele sale nu au participat la slujbă .

În schimb, apariția Prințesei Catherine a atras atenția, fiind una dintre prezențele notabile ale evenimentului după o perioadă în care aceasta a lipsit din motive medicale .

În ceea ce o privește pe Lady Louise, fiica Ducesei, absența acesteia a fost explicată prin faptul că își continuă studiile universitare, fiind în ultimul an la St Andrews, informație confirmată de mai multe publicații internaționale .

Până în prezent, informațiile rămân limitate la declarațiile inițiale apărute în presa internațională. Nu au fost comunicate date suplimentare despre evoluția stării de sănătate a Ducesei de Edinburgh, iar explicația oficială rămâne cea inițială: o indispoziție apărută chiar înainte de eveniment.

În lipsa altor precizări, retragerea Sophiei de la slujba de Paște rămâne un episod punctual, confirmat de surse media internaționale, fără indicii privind implicații pe termen lung.