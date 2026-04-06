Prințul Andrew, absent de la slujba de Paște a familiei regale pe fondul scandalului Epstein

Fostul prinț Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu au participat la tradiționala slujbă de Paști a familiei regale britanice, desfășurată la Capela St. George din Windsor, în contextul controverselor generate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein și al investigațiilor recente, potrivit Page Six.

În timp ce membrii seniori ai familiei regale au fost prezenți la eveniment, Andrew a fost surprins în aceeași zi pe domeniul Sandringham, unde și-a petrecut timpul departe de aparițiile publice.

Fostul duce de York, în vârstă de 66 de ani, „a fost fotografiat conducând pe domeniul Sandringham din Norfolk” și ulterior „a ieșit la plimbare într-un câmp deschis”, fiind însoțit de câinii săi.

În același timp, familia regală s-a reunit la Windsor pentru slujba de Paște, unde au participat regele Charles al III-lea și regina Camilla, alături de prințul William, Catherine și copiii lor.

Absența lui Andrew și a fostei sale soții marchează o schimbare față de anul precedent, când aceștia au participat la același eveniment.

Decizia de excludere vine pe fondul intensificării investigațiilor legate de relația lui Andrew cu Jeffrey Epstein.

Conform relatărilor Reuters, fostul prinț „a fost arestat în februarie sub suspiciunea de abatere în funcție publică”, în legătură cu presupusa transmitere de informații confidențiale către Epstein în perioada în care era reprezentant comercial al Marii Britanii.

În acest context, regele Charles al III-lea a transmis un mesaj oficial de susținere a procesului juridic, subliniind că „legea trebuie să-și urmeze cursul”.

De asemenea, documente recente și materiale apărute în spațiul public au contribuit la reaprinderea scandalului, sporind presiunea asupra fostului membru al familiei regale.

Andrew a negat în mod constant orice implicare ilegală în relația sa cu Epstein, poziție exprimată și în trecut, inclusiv în interviuri publice, în care a susținut că nu își amintește anumite întâlniri și a respins acuzațiile.

Absența de la slujba de Paște nu îl privește doar pe Andrew. Nici fiicele sale, prințesele Beatrice și Eugenie, nu au participat la eveniment, decizie descrisă ca fiind una luată în acord cu situația actuală.

Potrivit relatărilor, acestea au ales să evite expunerea publică în contextul apariției numelor lor în documente legate de cazul Epstein, fără ca acest lucru să implice acuzații directe.

În paralel, monarhia britanică continuă un proces de restrângere a rolurilor oficiale, limitând participarea la evenimentele majore la membrii activi ai familiei regale.

Această abordare reflectă o strategie mai amplă de repoziționare instituțională, în care aparițiile publice sunt atent gestionate, mai ales în contextul unor controverse de amploare.

În urma scandalului, Andrew a fost lipsit de titlurile regale și de rolurile oficiale, iar statutul său public a fost semnificativ afectat.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile britanice colaborează cu instituții judiciare pentru analizarea informațiilor din dosarele Epstein.

În cazul unei eventuale condamnări, consecințele juridice ar putea fi severe, inclusiv pedepse cu închisoarea, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

În acest context, absența fostului prinț de la evenimentele oficiale ale familiei regale indică o delimitare clară între instituție și situația sa juridică actuală.