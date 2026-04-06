Meghan a publicat imagini rare cu copiii jucându-se de Paști

Meghan Markle a distribuit în ziua de Paști o serie de imagini și videoclipuri cu cei doi copii ai săi, oferind o perspectivă rară asupra vieții de familie din California, potrivit publicației People.

Postările au fost realizate pe Instagram și surprind momente din cadrul unei zile petrecute în aer liber, în timp ce, în paralel, familia regală britanică a participat la tradiționala slujbă religioasă de la Windsor.

În imaginile publicate, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 4 ani, apar în timp ce participă la o vânătoare de ouă de Paști, alergând pe iarbă și explorând grădina, potrivit relatărilor din presa internațională.

Lilibet este surprinsă purtând „o pereche de urechi roz de iepuraș și o rochie asortată”, în timp ce Archie este filmat în timp ce decorează ouă folosind „un dispozitiv de jucărie numit «The Dinomazing Egg Decorator»”

Un alt videoclip îi arată pe cei doi copii „plimbându-se pe o alee din grădină, însoțiți de un câine”, iar Lilibet apare ținând „un iepuraș de pluș moale”.

Postarea a fost însoțită de un mesaj scurt din partea lui Meghan Markle: „Happy Easter!”.

În timp ce familia Sussex a ales să marcheze sărbătoarea în mod privat, în Statele Unite, membrii activi ai familiei regale britanice au participat la slujba de Paști organizată la Capela St. George din Windsor.

Prințul William și Kate Middleton, împreună cu copiii lor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — au fost prezenți la ceremonie pentru prima dată din 2023, alăturându-se Regelui Charles al III-lea și Reginei Camilla.

Aceeași sursă notează că familia Wales a lipsit de la edițiile anterioare ale evenimentului după ce Kate Middleton „a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer”.

Printre absențele notabile de la slujba de Paști s-au numărat Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson. Aceștia nu au participat la evenimentul oficial, în contextul controverselor din ultimii ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Prințul Andrew „a fost fotografiat conducând un Range Rover pe domeniul Sandringham din Norfolk” și ulterior „plimbându-și câinii” în aceeași zi.

Absența sa este pusă în legătură cu „legăturile sale controversate cu Jeffrey Epstein”, aspect menționat în relatările publicațiilor internaționale.

Evenimentele din acest an reflectă în continuare diferențele dintre cele două ramuri ale familiei regale. În timp ce familia regală britanică își menține prezența la evenimente oficiale și ceremonii tradiționale, Meghan Markle și Prințul Harry aleg să comunice selectiv momente din viața lor personală.

Retragerea acestora din rolurile oficiale în 2020 și mutarea în Statele Unite au contribuit la această separare, iar aparițiile publice ale copiilor Archie și Lilibet rămân rare, fiind prezentate în principal prin intermediul rețelelor sociale.