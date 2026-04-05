Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Meghan Markle nu a fost „binevenită” la căpătâiul regretatei Regine Elisabeta a II-a dintr-un motiv întemeiat, , potrivit unei cărți recente semnate de Tom Bowers, informează publicația Express. Ducesa, în vârstă de 44 de ani, călătorise în Marea Britanie împreună cu Prințul Harry în septembrie 2022 pentru angajamente oficiale, însă și-a prelungit ulterior vizita după moartea suveranei.

Deși a participat ulterior la funeraliile reginei, pe 19 septembrie 2022, Meghan nu ar fi fost acceptată să se alăture familiei regale la Balmoral în ziua decesului. Potrivit relatărilor, Regele Charles ar fi discutat telefonic cu Prințul Harry după ce a aflat că acesta intenționa să meargă însoțit de soția sa.

În cartea „Betrayal”, Tom Bowers a scris: „Când Charles a auzit că Meghan intenționa să vină, l-a sunat pe Harry. Acest lucru era inacceptabil, a spus Charles.”

Autorul susține că Meghan Markle nu ar fi fost „binevenită” din cauza faptului că ar fi refuzat în trecut invitațiile Reginei de a merge la Balmoral.

„Din moment ce Meghan a refuzat invitațiile Reginei la Balmoral în timpul vieții acesteia, nu a fost binevenită la moartea ei.

„Să-și împărtășească durerea cu Meghan, care a denigrat monarhia, era de neconceput”, a spus Charles. El credea că, până în ultima zi de viață, mama sa a fost șocată de lipsa de loialitate a lui Harry.”

Tom Bowers a scris că Prințul Harry ar fi fost „furios” după această discuție.

Totodată, potrivit aceleiași surse, Regele Charles i-ar fi spus fiului său că nici Prințesa Catherine nu urma să fie prezentă la Balmoral, astfel că Meghan nu ar fi fost singura persoană care nu a participat.

Cartea menționează: „Charles a încheiat discuția dezvăluind că Kate nu va veni, astfel încât Meghan nu fusese vizată în mod special.

„Încă furios, Harry a aflat că William, care nu mai era dispus să aștepte, ordonase decolarea avionului.”