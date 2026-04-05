Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Meghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video
Meghan Markle nu a fost „binevenită” la căpătâiul regretatei Regine Elisabeta a II-a dintr-un motiv întemeiat, , potrivit unei cărți recente semnate de Tom Bowers, informează publicația Express. Ducesa, în vârstă de 44 de ani, călătorise în Marea Britanie împreună cu Prințul Harry în septembrie 2022 pentru angajamente oficiale, însă și-a prelungit ulterior vizita după moartea suveranei.

Regele Charles nu a dorit-o pe Meghan Markle

Deși a participat ulterior la funeraliile reginei, pe 19 septembrie 2022, Meghan nu ar fi fost acceptată să se alăture familiei regale la Balmoral în ziua decesului. Potrivit relatărilor, Regele Charles ar fi discutat telefonic cu Prințul Harry după ce a aflat că acesta intenționa să meargă însoțit de soția sa.

În cartea „Betrayal”, Tom Bowers a scris: „Când Charles a auzit că Meghan intenționa să vină, l-a sunat pe Harry. Acest lucru era inacceptabil, a spus Charles.”

Regina Elisabeta

Regina Elisabeta. Sursă foto: Facebook

Refuzurile repetate ale lui Meghan Markle, principalul motiv

Autorul susține că Meghan Markle nu ar fi fost „binevenită” din cauza faptului că ar fi refuzat în trecut invitațiile Reginei de a merge la Balmoral.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text

„Din moment ce Meghan a refuzat invitațiile Reginei la Balmoral în timpul vieții acesteia, nu a fost binevenită la moartea ei.

„Să-și împărtășească durerea cu Meghan, care a denigrat monarhia, era de neconceput”, a spus Charles. El credea că, până în ultima zi de viață, mama sa a fost șocată de lipsa de loialitate a lui Harry.”

Prințul Harry ar fi fost „furios”

Tom Bowers a scris că Prințul Harry ar fi fost „furios” după această discuție.

Totodată, potrivit aceleiași surse, Regele Charles i-ar fi spus fiului său că nici Prințesa Catherine nu urma să fie prezentă la Balmoral, astfel că Meghan nu ar fi fost singura persoană care nu a participat.

Cartea menționează: „Charles a încheiat discuția dezvăluind că Kate nu va veni, astfel încât Meghan nu fusese vizată în mod special.

„Încă furios, Harry a aflat că William, care nu mai era dispus să aștepte, ordonase decolarea avionului.”

