Fostul prinț Andrew se poartă execrabil și la părăsirea locuinței regale

Mutarea lui Andrew s-a transformat rapid într-un episod tensionat, marcat de cerințe considerate de mulți drept exagerate. Printre cele mai neobișnuite solicitări s-a numărat și atenția acordată unor ursuleți de pluș, care au devenit subiect de dispută și au generat momente de adevărată dramă, informează Mirror.

Andrew locuiește în prezent la Wood Farm, pe domeniul Sandringham, după ce a fost nevoit să părăsească locuința sa din Windsor, numită „Royal Lodge”. Mutarea definitivă este însă în așteptare, până la finalizarea lucrărilor de renovare la noua reședință, care includ instalarea unui gard de securitate înalt, amenajări peisagistice, covoare noi, mobilier și instalarea unei antene Sky TV.

Marți, trei dube de mari dimensiuni au fost surprinse oprind în fața fermei Marsh. Vehiculele aparțineau unei companii specializată în transportul operelor de artă, Aceasta oferă servicii complete, de la ambalare și transport până la instalarea obiectelor de valoare, lucrând cu o gamă variată de clienți, inclusiv dealeri de artă, case de licitații, colecționari privați și muzee.

Conținutul exact al transportului nu a fost confirmat. Totuși, este cunoscut faptul că în fosta reședință a lui Andrew din Windsor, o proprietate cu 30 de camere, au fost expuse anterior numeroase piese valoroase aparținând Royal Collection Trust.

O parte dintre acestea proveneau din colecția privată a Familiei Regale, inclusiv obiecte achiziționate de Regina Mamă, bunica fostului prinț, care a locuit anterior la Royal Lodge. În același timp, alte obiecte făceau parte din patrimoniul Royal Collection Trust, instituția care administrează Colecția Regală. Aceste piese sunt utilizate atât în expoziții oficiale, cât și pentru decorarea reședințelor regale.

No longer in Windsor. Andrew Mountbatten-Windsor leaves Royal Lodge home and is now a resident of Sandringham, Norfolk. He’s in a temporary home at Wood Farm while his Marsh Farm home is made ready. He moved hours after being seen horse riding in Windsor. https://t.co/Q0oDdpuw7R — Chris Ship (@chrisshipitv) February 4, 2026

Conform informațiilor publicate de Times, obiectele de artă din Royal Lodge urmau să fie returnate Trustului după ce Andrew și-a pierdut titlurile regale. Cu toate acestea, Andrew se pare că a decis să transporte numeroase opere de artă la Marsh Farm. Pentru cei care îl cunosc pe Andrew, decizia nu surprinde, sursele subliniind caracterul său autoritar și puternic.

De-a lungul timpului, au apărut multiple relatări despre comportamentul său controversat, adesea descris ca grosolan și lipsit de autocontrol, anecdote care au devenit mai vizibile în ultimele luni. Se spune că Andrew ar fi fost nemulțumit de dimensiunea restrânsă a fermei Marsh, care dispune doar de cinci dormitoare, comparativ cu cele șapte din conacul principal al Royal Lodge, care are 30 de camere.

„Pur și simplu nu voia să locuiască la ferma Marss. Probabil nu a mai trăit într-un spațiu atât de mic de când a părăsit apartamentul de la Palatul Buckingham”, a declarat o sursă.

Astfel, mutarea obiectelor din Royal Lodge a reprezentat o provocare uriașă. Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, au locuit aici timp de două decenii, acumulând numeroase bunuri. În plus, pasiunea Sarei pentru cumpărături a contribuit la acumularea unei cantități mari de pachete Amazon, adesea nedesfăcute.

Cele mai de preț obiecte ale lui Andrew fuseseră deja ambalate înainte de mutare, printre acestea, celebra sa colecție extinsă de ursuleți de pluș. Conform declarațiilor lui Charlotte Briggs, fost membru al personalului, deținea în total 72 de ursuleți, care trebuiau aranjați pe pat în ordine strictă, în funcție de mărime.

„Imediat ce am preluat slujba, am fost informată despre ursuleți și despre modul în care îi dorea. Am avut chiar o zi întreagă de instruire. Totul trebuia să fie perfect. Era atât de ciudat”, a mărturisit Briggs.

În prezent, animalele de pluș sunt depozitate în siguranță, cu excepția unei singure piese: o maimuță adorabilă pe care Andrew a păstrat-o pentru sine. Restul colecției se află într-un depozit din sudul Londrei, unde majoritatea bunurilor sale sunt protejate permanent de paznici.

Se mai spune că Andrew este nemulțumit de lipsa personalului, deși nu dispune nici de spațiul, nici de resursele necesare pentru a angaja mai mulți oameni. Regele, fratele său, i-a pus la dispoziție un agent de curățenie la Sandringham, un îngrijitor de terenuri și un bucătar, însă aceste măsuri „nu au fost bine primite”. În realitate, recrutarea personalului ar fi fost complicată din cauza comportamentului său imprevizibil și a cerințelor neobișnuite adresate angajaților regali.

O sursă apropiată casei regale a declarat că „majordomul îi spune încă Alteța Voastră Regală, iar personalul se înclină în continuare. Andrew a precizat clar că acest comportament este un drept din naștere, nu ceva ce Regele ar putea anula”.

Această imagine confirmă ceea ce Lownie a descris în cartea sa „Ascensiunea și decăderea Casei de York”, unde arată că personalul regal era instruit să se încline de fiecare dată când Andrew intra într-o cameră. În cazurile în care cineva omitea să facă acest gest, li se spunea: „Hai să încercăm din nou”, iar persoanele respective trebuiau să părăsească camera și să revină pentru a respecta regula.

Potrivit lui Lownie, Andrew considera că personalul său era „acolo pentru a servi, nu pentru a-i pune la îndoială acțiunile”. Se presupune că acesta ar fi făcut cereri bizare angajaților și că ar fi „țipat și strigat” dacă nu erau respectate. Lowrie a mai susținut că Andrew a insistat ca servitoarele din casa sa să urce patru etaje doar pentru a-i deschide draperiile dimineața, în timp ce el stătea întins chiar lângă ele.

O sursă a afirmat: „Obiceiurile sale de culcare, ca bărbat necăsătorit, lăsau mult de dorit, deoarece multe șervețele mototolite și murdare zăceau de obicei împrăștiate în jurul patului în fiecare dimineață, pe care personalul le aduna după ce îi făceau patul”.

Se mai spune că Andrew ar fi chemat un tehnician la reședința sa regală în miez de noapte și să-i explice cum funcționează telecomanda. De asemenea, se pare că Andrew a dat afară un membru al personalului său pentru că „nu suporta” să se uite la o aluniță de pe fața lui și a aranjat, de asemenea, exilarea unui membru al personalului său pentru că purta o cravată de nailon, potrivit expertului regal Tom Quinn.

Unul dintre slujitorii săi își amintea: „Andrew se comporta întotdeauna ca și cum ar fi fost frustrat că nu era primul născut pentru a deveni rege. Această frustrare îl făcea să devină un pic bătăuș în privat, cred. Dacă îi plăcea un membru al personalului său, putea fi foarte loial, dar nu putea rezista tentației de a fi autoritar și irascibil dacă ceva mergea prost sau nu se făcea exact pe placul lui”.