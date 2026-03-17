Prințul Harry, nemulțumit că și-a pierdut privilegiile când s-a retras din Familia Regală

O nouă carte despre familia regală susține că Prințul Harry s-ar fi „plâns” că s-a simțit „abandonat” înaintea unui eveniment important alături de Meghan Markle, la scurt timp după ce cuplul părăsise oficial Familia Regală britanică, informează Express.

În volumul „Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family”, o biografie recentă dedicată familiei regale, din care revista The Times a publicat fragmente în serial, autorul Tom Bower examinează parcursul lui Meghan Markle. Acesta susține că ea a urmărit constant ambiția de a deveni o personalitate cu influență la nivel global, însă demersul său ar fi fost, în cele din urmă, compromis de propriul orgoliu.

Într-un fragment recent publicat, autorul Tom Bower relatează nemulțumirile exprimate de una dintre organizatoarele evenimentului, Ella Robertson, cu privire la discursul susținut de Meghan, Ducesa de Sussex, la conferința „One Young World” desfășurată la Manchester, în septembrie 2022, în fața a aproximativ 2.300 de participanți.

Potrivit relatării, Ella Robertson ar fi criticat faptul că intervenția, care ar fi trebuit să pună accent pe activitatea organizației caritabile, s-a transformat într-o prezentare centrată pe propria persoană. Bower notează că discursul ar fi inclus în mod repetat referiri la ea, ajungând să repete de cincizeci de ori pronumele „eu” într-un interval de doar zece minute.

De asemenea, autorul susține că, în zilele premergătoare evenimentului, prințul Harry ar fi făcut o declarație surprinzătoare, afirmând: „Am fost abandonat”, făcând referire la faptul că după retragerea lor din Familia Regală în 2020, statutul de securitate al cuplului Sussex a fost diminuat considerabil.

Potrivit declarațiilor lui Bower, îngrijorările legate de siguranță au devenit o sursă majoră de tensiune pentru prințul Harry, mai ales după ce Ministerul de Interne ar fi refuzat să le asigure protecție în orașe precum Manchester și Londra.

În acest context, deciziile luate au fost influențate și de dorința lui Meghan de a-și menține o imagine publică puternică, aspect pe care Harry l-ar fi considerat important, chiar dacă implica asumarea unor riscuri serioase, inclusiv amenințări la adresa securității personale.

Totuși, autoritățile locale nu au rămas complet pasive. Poliția din Manchester a intervenit oferind măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni orice incident major, iar pentru deplasarea dintre Londra și Manchester a fost rezervat un vagon întreg de tren, ca măsură de siguranță. Cu toate acestea, în ciuda restricțiilor impuse publicului în traseul său, Harry și-ar fi exprimat ulterior nemulțumirea față de riscurile generate de contactul relativ apropiat cu oamenii.

Un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex a reacționat ferm după ce publicația The Times a început să publice în serial din noua carte semnată de Tom Bower, acuzându-l pe autor că a depășit granița criticii obiective.

Potrivit acestuia, declarațiile lui Bower nu mai pot fi încadrate în zona comentariului legitim, ci trădează o veritabilă obsesie. Reprezentantul cuplului susține că autorul a ajuns să promoveze ideea că însăși stabilitatea monarhiei ar depinde de eliminarea familiei Sussex din viața publică, o afirmație pe care o consideră grăitoare în sine.

În continuare, purtătorul de cuvânt îl acuză pe Bower că și-a construit reputația pe teorii tot mai elaborate despre persoane pe care, în realitate, nu le cunoaște și nu le-a întâlnit niciodată.

Mesajul se încheie într-o notă tranșantă: „Cei interesați de fapte vor căuta în altă parte, iar cei care caută conspirații demente și melodrame știu exact unde să le găsească”.