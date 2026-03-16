Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol

Un moment surprins în timpul slujbei dedicate Zilei Commonwealth-ului a atras atenția pe rețelele sociale, după ce imaginile au arătat cum regele Charles i-a atras discret atenția reginei Camilla asupra regulilor de protocol înainte de începerea ceremoniei, potrivit publicației Express.

Un videoclip distribuit online arată o scenă considerată de mulți internauți stânjenitoare între regele Charles și regina Camilla. Cei doi au participat la slujba organizată la Westminster Abbey, eveniment la care au fost prezenți și prințul și prințesa de Wales, precum și prințesa Anne.

Ceremonia a reprezentat una dintre cele mai ample reuniuni ale membrilor seniori ai familiei regale din ultima perioadă, după arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor luna trecută.

În imaginile devenite virale se observă cum regele Charles o atinge ușor pe braț pe Camilla pentru a-i atrage atenția că ceremonia este pe punctul de a începe. În acel moment, regina Camilla discuta cu prințesa Anne, iar după gestul regelui s-a întors imediat și s-a așezat lângă el.

Momentul a generat numeroase reacții din partea admiratorilor familiei regale. Sub videoclipul distribuit pe platforma X au apărut comentarii din partea fanilor care au urmărit scena.

Un utilizator a scris: „Camilla și Anne nu se mai opreau din vorbit, așa că Charles a trebuit să-i amintească soției sale că evenimentul era pe cale să înceapă.”

Un alt admirator a comentat: „Pur și simplu o ador!”, adăugând și un emoji cu față care plânge.

Evenimentul organizat luni, 9 martie, la Westminster Abbey a reunit peste 1.800 de invitați. Programul ceremoniei a inclus lecturi, rugăciuni, momente muzicale și dans. Printre personalitățile prezente s-au numărat fosta membră a trupei Spice Girls, Geri Halliwell-Horner, dar și dansatoarea Oti Mabuse, cunoscută din emisiunea Strictly Come Dancing.

La ceremonie a participat și premierul britanic Sir Keir Starmer, alături de lideri religioși și reprezentanți ai statelor membre ale Commonwealth-ului.

În mesajul transmis cu ocazia evenimentului, regele Charles a vorbit despre rolul comunității formate din cele 56 de state membre. El a descris Commonwealth-ul ca pe o familie „unită de valori comune precum justiția, democrația, oportunitățile, compasiunea și respectul reciproc”.

Regele a subliniat, de asemenea, că această comunitate poate reprezenta o „forță a binelui” într-un context internațional marcat de conflicte și tensiuni.

În același context, presa a relatat că regele Charles ar fi discutat cu liderii statelor din Commonwealth despre posibilitatea ca Andrew Mountbatten-Windsor să își păstreze locul în linia de succesiune.

Prințul Andrew a fost arestat luna trecută sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, în urma unor informații apărute în documente publicate de autoritățile americane legate de cazul Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor se află în prezent pe locul al optulea în ordinea succesiunii la tron. O eventuală eliminare din această linie ar necesita adoptarea unei legi în Regatul Unit, precum și acordul celor 14 state din Commonwealth care îl recunosc pe regele Charles drept șef al statului.

Prințul Andrew a negat orice faptă ilegală legată de asocierea sa cu Epstein.