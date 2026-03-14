O nouă biografie dezvăluie certurile lui Harry și Meghan cu familia regală, după nunta din 2018: I-a spălat creierul

O nouă biografie despre prințul Harry, în care se susține că regina Camilla ar fi afirmat că acesta a fost „spălat de creier” de soția sa, Meghan Markle, a fost descrisă sâmbătă de purtătorul de cuvânt al cuplului drept o „teorie a conspirației aberantă”, potrivit Reuters.

Harry și Meghan s-au îndepărtat de familia regală britanică după ce s-au retras de la îndatoririle oficiale în 2020 și s-au mutat în California. Cu toate acestea, cuplul continuă să atragă un interes major în Marea Britanie și la nivel internațional.

Conform fragmentelor publicate în ziarul The Times, autorul Tom Bower, cunoscut pentru biografiile sale despre membri ai familiei regale, susține că Harry și Meghan au început să se certe cu ceilalți membri ai familiei la scurt timp după nunta lor din 2018.

Potrivit biografului, ducele și ducesa de Sussex au limitat contactul cu ceilalți membri ai familiei regale, iar Harry și-a văzut rar tatăl, regele Charles al III-lea, în ultimii ani, deși acesta se confruntă cu probleme de sănătate.

Fragmentul citat din carte menționează că fratele mai mare al lui Harry, prințul William, și soția sa, Kate Middleton, ar fi fost îngrijorați de influența pe care Meghan o avea asupra lui Harry. Autorul atribuie reginei Camilla afirmația: „Meghan i-a spălat creierul lui Harry”.

Cartea abordează și situația unchiului lui Harry, prințul Andrew, care și-a pierdut titlurile și a fost exclus din casă în urma legăturilor cu infractorul american Jeffrey Epstein, situație care ar fi afectat și relația dintre frați.

Un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan a respins declarațiile autorului, calificându-le drept exagerate. „Comentariile lui Bower au depășit cu mult limita dintre critică și obsesie. Cei interesați de fapte vor căuta în altă parte; cei care caută conspirații aberante și melodramă știu exact unde să le găsească”, se arată într-o declarație oficială.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze în numele regelui Charles și al reginei Camilla. De asemenea, nu a existat un comentariu imediat din partea reprezentanților prințului William și ai ducesei Kate.