Prințul Harry a fost trădat de prieteni. Ce a dezvăluit un jurnalist de la Daily Mail

Un fost redactor asociat publicațiilor britanice Daily Mail și Mail on Sunday a declarat în fața instanței că unele dintre informațiile publicate despre Prințul Harry proveneau din surse apropiate acestuia, potrivit Daily Express.

Mărturia a fost prezentată în timpul unui proces privind confidențialitatea intentat de Ducele de Sussex și alte șase persoane publice împotriva editorului Associated Newspapers.

Declarațiile au fost făcute de jurnalista Katie Nicholl la Curtea Superioară din Londra, în contextul unui litigiu în care reclamanții susțin că jurnaliștii ar fi obținut informații prin metode ilegale, inclusiv prin accesarea mesajelor vocale sau interceptarea apelurilor telefonice. Associated Newspapers respinge aceste acuzații.

Declarațiile făcute în instanță de fosta jurnalistă

În timpul audierilor, Katie Nicholl a afirmat că avea acces la surse apropiate de Prințul Harry care îi furnizau informații pentru articolele publicate în presă. Potrivit relatării prezentate în instanță, jurnalista a explicat că nu a fost nevoie să recurgă la metode ilegale pentru a obține detalii despre viața ducelui.

„Nu a trebuit să stau acasă folosind informații ilegale pentru că aveam surse foarte bune apropiate de Prințul Harry care vorbeau cu mine”, a declarat aceasta în fața instanței.

Ea a adăugat că unele persoane din cercul apropiat al prințului comunicau cu jurnaliștii, contrazicând astfel argumentul echipei juridice a lui Harry potrivit căruia prietenii ducelui ar fi fost puțin probabil să ofere informații presei.

„Nu au fost toți tăcuți. Cu siguranță nu erau. Aveam surse foarte bune în cercul interior”, a mai spus Nicholl în declarația sa.

Contextul procesului privind confidențialitatea

Procesul de la Curtea Superioară implică o acțiune intentată de Prințul Harry și alte șase personalități publice împotriva companiei Associated Newspapers, editorul publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday.

Reclamanții susțin că jurnaliștii ar fi folosit metode ilegale pentru a obține informații private, inclusiv angajarea unor detectivi privați pentru a intercepta apeluri telefonice sau pentru a accesa mesaje vocale.

Associated Newspapers a respins acuzațiile și a declarat că articolele publicate au fost bazate pe informații obținute legal, inclusiv prin surse jurnalistice.

Prințul Harry, sala de judecata / sursa foto: captură video

În cadrul procesului, declarațiile martorilor sunt analizate pentru a stabili modul în care jurnaliștii au obținut informațiile folosite în relatările despre familia regală și alte persoane publice.

Fosta jurnalistă și sursele din anturajul Prințului Harry

Mărturia lui Katie Nicholl a adus în discuție modul în care jurnaliștii obțin informații din interiorul cercurilor apropiate ale personalităților publice. Potrivit declarațiilor sale, relațiile cu surse apropiate pot juca un rol important în documentarea articolelor despre membrii familiei regale sau alte figuri publice.

Echipa juridică a Prințului Harry a contestat această perspectivă în instanță, susținând că prietenii ducelui nu ar fi avut motive să ofere informații presei.

Procesul face parte dintr-o serie mai largă de litigii inițiate de Prințul Harry împotriva unor organizații media britanice, în care acesta acuză practici jurnalistice considerate ilegale. Audierile continuă la Curtea Superioară, iar instanța urmează să analizeze probele și declarațiile martorilor pentru a decide asupra acuzațiilor.

