Monden

Momentul secret care a rupt legătura dintre Harry și Familia Regală

Momentul secret care a rupt legătura dintre Harry și Familia Regală
Relația dintre Prințul Harry și Meghan Markle cu Familia Regală a început să se deterioreze rapid, iar până în 2020 cei doi au decis să se retragă din îndatoririle regale. De-a lungul timpului au existat numeroase speculații privind motivul exact al acestui conflict, iar fostul majordom regal Grant Harrold a oferit acum perspectiva sa asupra momentului critic, potrivit express.co.uk.

Când au început tensiunile între Prințul Harry și Familia Regală

Potrivit lui Harrold, în primele luni după ce Meghan s-a alăturat Familiei Regale, Prințul William a considerat-o „foarte revigorantă”. William, conform relatărilor, era „cu adevărat fericit” că fratele său, Harry, a găsit pe cineva care îi aducea bucurie.

Meghan Markle și Prințul Harry

Meghan Markle și Prințul Harry, Iordania

În cartea sa recentă, William & Catherine: The Intimate Inside Story, corespondentul regal Russell Myers a povestit că William „își dorea doar ce era mai bun” pentru fratele său.

Adevăratul punct de cotitură

Inițial, Harry și Meghan au participat la numeroase evenimente și activități alături de William și Kate, Ducesa de Cambridge, iar relațiile păreau armonioase. Totuși, Harrold a spus că punctul de cotitură a avut loc cu câteva luni înainte de anunțul oficial al retragerii cuplului din atribuțiile regale.

„Au participat la evenimente în vara precedentă retragerii, așa că ceva trebuie să fi schimbat dinamica între timp”, a explicat fostul majordom.

Harry, Kate și William

Sursa foto Arhiva EVZ

Cum și-au anunțat retragerea

Decizia oficială de a se retrage a fost însoțită de un comunicat emis de cuplu, în care Harry și Meghan au explicat: „După multe luni de reflecție și discuții interne, am ales să facem în acest an o tranziție, începând să ne conturăm un rol progresiv și nou în cadrul acestei instituții.”

Această decizie a marcat începutul unui capitol controversat pentru Familia Regală, generând comentarii publice și speculații constante despre motivele reale care au condus la ruptura dintre cei doi frați regali. De când au ieșit din Familia Regală, prințul Harry și Meghan Markle și-au pierdut din popularitate.

Momentul secret care a rupt legătura dintre Harry și Familia Regală

