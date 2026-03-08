Prințesa Eugenie renunță la colaborarea cu cea mai veche organizație pentru drepturile omului

Prințesa Eugenie a încheiat colaborarea cu organizația britanică Anti-Slavery International, după o perioadă de șapte ani în care a fost patron al instituției dedicate combaterii sclaviei moderne, potrivit People.

Informația a fost publicată de presa britanică, iar organizația pentru drepturile omului a confirmat oficial încetarea patronajului.

Decizia vine într-un context sensibil pentru familia regală britanică, marcat de investigații și controverse legate de relația tatălui său, Prințul Andrew, cu finanțatorul american Jeffrey Epstein.

Anti-Slavery International, una dintre cele mai vechi organizații pentru drepturile omului din lume, a transmis un mesaj oficial în care confirmă că patronajul prințesei a ajuns la final.

Reprezentanții organizației au declarat pentru publicația britanică The Observer:

„După șapte ani, patronajul nostru din partea Alteței Sale Regale Prințesa Eugenie de York a ajuns la final. Îi mulțumim Prințesei pentru sprijinul acordat Anti-Slavery International. Sperăm că va continua să lucreze pentru a pune capăt sclaviei și pentru a aduce libertate tuturor.”

Prințesa Eugenie, în vârstă de 35 de ani, a devenit patron al organizației în octombrie 2019. Anti-Slavery International a fost fondată în 1839 de abolitionistul englez Thomas Clarkson și este considerată cea mai veche organizație pentru drepturile omului din lume.

Potrivit relatărilor din presă, profilul Prințesei Eugenie nu mai apare pe site-ul oficial al organizației, după anunțul privind încetarea colaborării.

Anunțul privind încheierea patronajului vine într-o perioadă în care familia regală britanică se confruntă cu un nou val de atenție publică legat de legăturile Prințului Andrew cu Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew, în vârstă de 66 de ani, a fost anterior asociat cu finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale. Conform relatărilor din presă, el a fost arestat pe 19 februarie sub suspiciunea de abatere în funcție publică în legătură cu acest caz, însă a negat orice implicare ilegală.

Prințesa Eugenie, sora sa Prințesa Beatrice și mama lor, Sarah Ferguson, au fost menționate în documente publicate anterior în legătură cu cazul Epstein, însă nu au comentat public situația după apariția noilor informații.

Surse citate de presa britanică au afirmat că cele două prințese încearcă să gestioneze impactul controverselor asupra imaginii publice. Autoarea specializată în familia regală, Ingrid Seward, a declarat: „Ele sunt afectate de această situație. Le-a influențat foarte mult viața.”

În paralel, autoritățile britanice analizează și activitatea unei alte organizații în care Prințesa Eugenie este implicată. Comisia pentru Caritate din Regatul Unit examinează informații apărute în presă privind cheltuielile organizației Anti-Slavery Collective.

Această organizație a fost fondată în 2017 de Prințesa Eugenie împreună cu Julia de Boinville și are ca obiectiv combaterea exploatării sexuale și a traficului de persoane.

Potrivit datelor citate de publicațiile The Observer și Daily Mail, organizația a raportat pentru anul financiar încheiat în aprilie 2025 venituri de 92.311 lire sterline, dintre care peste 48.000 de lire au provenit din donații.

În aceeași perioadă, cheltuielile totale au ajuns la 301.024 lire sterline, cea mai mare parte fiind alocată salariilor.

Un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Caritate a declarat pentru Daily Mail: „Evaluăm preocupările ridicate în mass-media privind cheltuielile caritabile ale organizației The Anti-Slavery Collective pentru a determina dacă există un rol pentru Comisie.”

Până în prezent, reprezentanții Prințesei Eugenie și ai organizației Anti-Slavery International nu au oferit comentarii suplimentare.