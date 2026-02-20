Prințesele Beatrice și Eugenie traversează momente tensionate după intervenția poliției

Prințesele Beatrice și Eugenie sunt profund afectate de evenimentele recente care îl privesc pe tatăl lor, Andrew Mountbatten-Windsor. Potrivit informațiilor publicate, de Daily Express cele două surori ar fi traversat momente de tensiune și neliniște după ce acesta a fost arestat și ulterior eliberat de autorități.

Conform relatărilor, reacția lor a venit într-un context marcat de incertitudine, după ce poliția a confirmat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut joi.

Surse apropiate familiei au afirmat că prințesele ar fi fost „într-o stare de tulburare” după intervenția autorităților. Aceleași surse au declarat că situația a generat „șoc și frământare” în rândul celor două surori.

Potrivit publicației Daily Express, sursele au descris impactul investigației drept „catastrofal” pentru Beatrice, Eugenie și pentru mama lor, Sarah Ferguson. Formularea apare în contextul relatărilor privind efectele emoționale și familiale asociate anchetei.

Până la acest moment, reprezentanții oficiali ai prințeselor nu au emis declarații publice referitoare la aceste informații.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de „abateri în exercitarea unei funcții publice”. Informația a fost confirmată de Thames Valley Police, instituția care gestionează cazul.

Într-un comunicat, poliția a precizat că „Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, la aproximativ 11 ore după ce a fost reținut”. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind natura exactă a suspiciunilor sau stadiul probatoriului, subliniind că ancheta continuă.

Eliberarea nu presupune închiderea cazului, procedurile fiind în desfășurare conform cadrului legal.

Evenimentele au atras atenția asupra dinamicii interne a familiei. Presa britanică notează că Beatrice și Eugenie au menținut, în ultimii ani, o prezență publică relativ discretă, concentrându-se pe activități oficiale și proiecte personale.

Relatările recente sugerează că reținerea tatălui lor a avut un impact imediat asupra acestui echilibru. Sursele citate de Daily Mail au afirmat că cele două surori ar fi fost informate în timp real despre evoluția situației și ar fi rămas în contact cu membrii apropiați ai familiei.

Nu au fost confirmate oficial detalii privind eventuale deplasări sau apariții publice asociate reacției lor.

Autoritățile britanice au reiterat că investigația este în curs. Reprezentanții poliției au evitat comentariile privind posibilele etape viitoare, menționând doar că procedurile se desfășoară conform standardelor aplicabile.

Subiectul a fost amplu reflectat de presa din Regatul Unit, fiind inclus în fluxurile de știri dedicate Familiei Regale și actualității judiciare.

În lipsa unor declarații oficiale suplimentare, informațiile publice rămân limitate la comunicările instituționale și la sursele media citate.