Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua sa. Fratele monarhului britanic, acuzat de spionaj în scandul Epstein

Regele a transmis un mesaj oficial după arestarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit Sky News.

În declarația semnată „Charles R”, suveranul afirmă:

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în funcție publică.”

El subliniază că urmărește „procesul complet, echitabil și adecvat” și autoritățile au „sprijinul și cooperarea noastră deplină și din toată inima”.

Regele a adăugat ferm: „„Legea trebuie să-și urmeze cursul”, precizând că nu ar fi potrivit să comenteze pe durata anchetei. Mesajul se încheie cu angajamentul:

„Eu și familia mea vom continua în datoria și serviciul nostru față de voi toți.”

Deși instanțele britanice funcționează formal în numele Coroanei, se înțelege că Palatul Buckingham nu a fost informat în prealabil despre arestare. Andrew a negat constant acuzațiile de comportament ilegal, inclusiv cele legate de Jeffrey Epstein.

În acest timp, Regina a sosit la un angajament în Westminster la câteva ore după ce poliția a confirmat arestarea lui Andrew, potrivit Sky News.

Camilla a fost întâmpinată de reprezentanții sălii de concerte Sinfonia Smith Square, unde va participa la un concert orchestral la prânz.

Regele urmează, de asemenea, să aibă o apariție publică la un angajament separat în Londra astăzi.

Nu este clar dacă vestea arestării lui Andrew îi va schimba planurile

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor provoacă unde de șoc la Londra.

Comentatoarea regală Jennie Bond afirmă că situația este „probabil cel mai mare coșmar pentru palat și pentru Rege”. Întrebată despre reacția fostului duce, Bond spune:

„Te-ai gândi că acum se află față în față cu realitatea faptului că nu mai este în poziția privilegiată pe care o avea înainte”.

Ea îl descrie drept „arogant”, „sigur pe sine” și „pompos”, adăugând că a fost obișnuit cu o viață în care „toată lumea îi oferă ce vrea”. Andrew a negat constant orice acuzații de ilegalitate legate de Epstein.

Arestarea lui Andrew marchează o nouă etapă în anchetă, oferind autorităților puteri extinse de investigare. Dal Babu, fost Chief Superintendent al Metropolitan Police, a declarat pentru BBC News că presiunea a fost „în creștere, din ce în ce mai mult” în ultimele săptămâni.

Potrivit acestuia, prin arestare, poliția va putea „să acceseze echipamente informatice, fișiere, fotografii, orice alte probe”.

De asemenea, ofițerii „pot efectua percheziții în orice proprietate pe care o deține sau o ocupă”.

Evoluțiile sugerează că ancheta ar putea accelera, existând posibilitatea unor noi descinderi și extinderi ale cercetărilor în alte locații relevante pentru caz.

Autoritățile nu au confirmat ora la care Andrew a fost arestat de poliția Thames Valley și nici locația unde este reținut, potrivit Sky News.

Conform legislației britanice, durata maximă a detenției preventive este de 96 de ore, însă o astfel de perioadă necesită aprobări succesive din partea unor ofițeri superiori și a unei instanțe de magistrați.

În mod obișnuit, suspecții sunt ținuți până la 24 de ore, după care sunt fie inculpați, fie eliberați în așteptarea continuării anchetei.

Pentru prelungirea detenției, instanța trebuie să stabilească faptul că măsura este necesară pentru obținerea sau conservarea probelor, că investigația se desfășoară cu diligență și că infracțiunea este gravă.

Comentatorul juridic Joshua Rosenberg consideră puțin probabil un scenariu dramatic, apreciind că Andrew nu va fi reținut peste noapte. Potrivit acestuia, o eventuală audiere la secție ar putea fi scurtă, mai ales dacă suspectul alege să nu ofere declarații poliției.

Premierul britanic a reafirmat principiul egalității în fața legii, pe fondul intensificării controversei privind presupusele legături ale lui Andrew Mountbatten-Windsor cu Jeffrey Epstein. Sir Keir Starmer a declarat că „nimeni nu este deasupra legii”, subliniind că autoritățile trebuie lăsate să își desfășoare investigațiile fără interferențe politice, potrivit The Telegraph. Declarațiile vin în contextul în care Thames Valley Police examinează acuzații potrivit cărora fostul emisar comercial ar fi divulgat documente confidențiale către Epstein, precum și alte afirmații grave pe care acesta le neagă. Întrebat dacă Mountbatten-Windsor ar trebui să coopereze voluntar cu ancheta, Starmer a precizat: „Este o chestiune pentru poliție. Ei își vor conduce propriile investigații.” Premierul și-a reiterat apelul ca persoanele cu informații relevante să depună mărturie, inclusiv în fața Congresului SUA: „Oricine are informații ar trebui să vină în față, fie că este Andrew sau oricine altcineva.” Starmer a adăugat că dezbaterea publică și parlamentară pe acest subiect este legitimă și necesară: „Nu m-aș opune unei dezbateri în Camera Comunelor. Este important să discutăm aceste cazuri.” Mesajul Downing Street indică o poziție fermă privind transparența și responsabilitatea, într-un dosar care continuă să provoace ecouri politice și mediatice semnificative.

Autoritățile britanice au anunțat arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în cursul dimineții de 19 februarie. Informația a fost confirmată oficial de Thames Valley Police, care a transmis detalii privind intervenția și stadiul anchetei. Potrivit poliției, bărbatul, aflat în al șaselea deceniu de viață, se află în custodia oamenilor legii, potrivit BBC.

Thames Valley Police a precizat că arestarea a avut loc „în această dimineață”, în urma unei evaluări considerate complete de către anchetatori. Andrew Mountbatten-Windsor, care împlinește 66 de ani chiar astăzi, a fost reținut sub suspiciunea de „abateri în exercitarea unei funcții publice”.

În comunicatul transmis presei se arată:

„Ca parte a investigației, astăzi (19/2) am arestat un bărbat aflat în al șaselea deceniu de viață, din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în funcție publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

Bărbatul rămâne în custodia poliției la acest moment.

Nu vom face public numele persoanei arestate, conform ghidurilor naționale. Vă rugăm să rețineți că acest caz este acum activ, astfel că trebuie acordată atenție oricărei publicări pentru a evita încălcarea regulilor privind disprețul față de instanță.”

Autoritățile au mai anunțat că se desfășoară percheziții în două regiuni – Berkshire și Norfolk – fără a oferi informații suplimentare despre locațiile exacte.

Reprezentanții poliției au confirmat că investigația a fost inițiată după o analiză detaliată a circumstanțelor. Oliver Wright, adjunct al șefului poliției, a declarat:

„În urma unei evaluări amănunțite, am deschis acum o investigație privind această acuzație de abatere în funcție publică.

Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea investigației noastre, în timp ce colaborăm cu partenerii pentru a analiza presupusa infracțiune.

Înțelegem interesul public semnificativ în acest caz și vom furniza actualizări la momentul oportun.”

Poliția a subliniat că ancheta este în desfășurare, iar informațiile vor fi comunicate gradual, în conformitate cu procedurile legale.

Autoritățile britanice au atras atenția asupra caracterului activ al dosarului, solicitând prudență în reflectarea publică a cazului. Nu au fost făcute publice alte detalii privind acuzațiile sau eventuale termene procedurale.

La momentul redactării acestei știri, Andrew Mountbatten-Windsor se află în continuare în custodia poliției.