Controverse în Marea Britanie. Andrew are dreptul la pensie de stat: Ar face bine să o doneze

Britanicii au reacționat cu indignare după ce s-a confirmat că fostul prinț Andrew va putea să beneficieze de pensia de stat. Potrivit autorităților, Andrew are dreptul legal la această sumă, care urmează să fie plătită conform regulilor sistemului public de pensii din Marea Britanie, informează Express.

Andrew Mountbatten-Windsor, fiul decăzut al Familiei Regale Britanice, va putea solicita începând de miercuri, 19 februarie, pensia de stat, în valoare de aproximativ 7.000 de lire sterline, odată ce va atinge vârsta de 66 de ani și va deveni oficial pensionar.

Deși membrii Casei Regale britanice nu beneficiază de obicei de acest drept,Andrew a contribuit la asigurările naționale în timpul serviciului său în Marina Regală, ceea ce îi conferă acum eligibilitatea.

Phil Dampier, specialist în probleme regale, a comentat pentru publicația Sun că, dacă Andrew dorește să-și reabiliteze imaginea publică, ar fi oportun să direcționeze această pensie către o organizație caritabilă.

Dampier a sugerat în mod special ca fondurile să fie donate unei cauze susținute de nepoata sa, Eugenie, precum The Anti-Slavery Collective, care luptă împotriva traficului de persoane și sclaviei moderne.

„Dacă Andrew vrea să facă ceea ce trebuie și să ia măsuri pentru a-și îmbunătăți reputația, atunci ar face bine să doneze pensia de stat unei organizații caritabile, poate chiar unei organizații caritabile pentru Eugenie, care combate sclavia modernă și traficul de persoane, The Anti-Slavery Collective”, a punctat Phil Dampier.

Regele Charles a renunțat la pensia sa de ani de zile, redirecționând fondurile către organizația caritabilă Age UK, care sprijină bunăstarea și autonomia persoanelor în vârstă.

În paralel, Suveranul continuă să acopere cheltuielile personale ale fratelui său, Andrew, asigurând întreținerea acestuia la moșia familială din Sandringham. Fostul prinț locuiește momentan la Wood Farm, în timp ce reședința sa permanentă este supusă unor lucrări de renovare.

Palatul a confirmat că Andrew a părăsit Loja Regală, concomitent cu retragerea titlului său de prinț. În plus, legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, sunt investigate mai atent, pe măsură ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice milioane de documente și fotografii. Epstein a murit într-o celulă de închisoare din New York pe 10 august 2019, în timp ce se pregătea pentru procesul pentru trafic sexual.

Prim-ministrul Keir Starmer a subliniat că oricine deține informații relevante trebuie să fie dispus să le furnizeze atunci când este solicitat:

„În ceea ce privește depunerea de mărturii, am spus întotdeauna că oricine deține informații ar trebui să fie pregătit să le împărtășească în orice formă i se solicită. Nu poți fi centrat pe victimă dacă nu ești pregătit să împărtășești ce știi”, a declarat premierul britanic.

Între timp, documente recente publicate de Departamentul de Justiție al SUA sugerează că fostul prinț Andrew ar fi transmis informații guvernamentale sensibile și date comerciale către Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. Andrew a respins în mod constant orice acuzație de ilegalitate.

În perioada 2001–2011, Andrew a ocupat funcția de emisar comercial al Regatului Unit, călătorind frecvent și având acces la lideri guvernamentali și afaceriști de top din întreaga lume. El a respins orice sugestie că ar fi profitat de rolul său oficial pentru câștiguri personale și a insistat că nu a comis nicio abatere în relațiile sale cu Epstein.