Palatul Buckingham sprijină ancheta poliției în urma noilor dezvăluiri despre fostul prinț Andrew

Palatul Buckingham a transmis luni că este pregătit să sprijine orice investigație a poliției în legătură cu activitatea fostului prinț Andrew, după apariția unor e-mailuri care sugerează că acesta ar fi împărtășit documente comerciale confidențiale ale Marii Britanii cu Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.

Informațiile apar în urma publicării recente a unor milioane de documente noi în Statele Unite, legate de cazul lui Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în 2019.

Potrivit unui purtător de cuvânt al palatului, poziția regelui este una fermă în raport cu noile acuzații.

Prințul Andrew, fratele mai mic al regelui King Charles III, a fost deja exclus din cercul restrâns al familiei regale, în urma relației sale apropiate cu Jeffrey Epstein. Noile documente readuc însă cazul în atenția publică.

Fișierele publicate în SUA includ e-mailuri care indică faptul că, în anul 2010, prințul Andrew ar fi transmis lui Epstein rapoarte comerciale oficiale despre Vietnam, Singapore și alte state.

Documentele i-ar fi fost trimise acestuia în contextul unui rol oficial de emisar guvernamental al Marii Britanii.

Conform regulilor, trimișii comerciali nu au voie să distribuie documente sensibile sau informații comerciale confidențiale. Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 65 de ani, a negat constant orice abatere și nu a răspuns solicitărilor de comentarii după apariția celor mai recente documente.

Thames Valley Police a confirmat că situația le-a fost semnalată și că analizează dacă se impune deschiderea unei anchete formale. Palatul Buckingham a precizat că va coopera deplin dacă va fi solicitat.

„Deși afirmațiile specifice sunt de competența domnului Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de Thames Valley Police, suntem pregătiți să îi sprijinim, așa cum este de așteptat”, se arată într-un comunicat oficial. De asemenea, palatul a subliniat că „gândurile și simpatia majestăților lor au fost și rămân alături de victimele tuturor formelor de abuz”.

Prințul Prince William și soția sa, Kate Middleton, au transmis, la rândul lor, că sunt „profund îngrijorați” de dezvăluirile continue legate de Epstein.

Un purtător de cuvânt a precizat că „gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, mesaj transmis înaintea unei vizite oficiale în Arabia Saudită.

Prințul Andrew a renunțat la toate atribuțiile oficiale în 2019, iar în 2022 a ajuns la o înțelegere extrajudiciară într-un proces civil intentat de Virginia Giuffre, care l-a acuzat de abuz sexual în adolescență.

În octombrie anul trecut, regele Charles i-a retras titlul de prinț, iar recent acesta a fost nevoit să părăsească reședința sa regală.

Noile dezvăluiri au generat reacții publice intense și au reaprins discuțiile despre impactul cazului asupra imaginii monarhiei britanice.