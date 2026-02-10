International

Regele Charles, afectat de scandalul Epstein - Andrew. Monarhul vrea să coopereze cu poliția

Comentează știrea
Regele Charles, afectat de scandalul Epstein - Andrew. Monarhul vrea să coopereze cu polițiaRegele Charles / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Regele Charles al III-lea a afirmat că este profund îngrijorat de acuzaţiile cu care se confruntă fratelui său Andrew, implicat în scandalul sexual al lui Jeffrey Epstein. În  acest context, monarhul a anunțat că este pregătit să coopereze cu anchetatorii, în cazul în care oamenii legii îl contactează. Mesajul a fost transmis de reprezentanții Palatului Buckingham, într-un comunicat, conform Reuters.

Regele Charles, afectat de scandalul Epstein - Andrew. Monarhul vrea să coopereze cu poliția în cazul în care va fi contactat

„Este de datoria lui Andrew Mountbatten-Windsor să răspundă la acuzaţiile specifice, dar dacă suntem contactaţi de Poliţia din Thames Valley (n.r. - care acoperă domeniul Windsor , suntem gata să o ajutăm”, se precizează în comunicat.

„Aşa cum s-a afirmat anterior, gândurile şi compasiunea Majestăţilor Lor au fost şi rămân alături de victimele oricăror forme de abuz”, a mai fost anunțul făcut de la Palatul Buckingham.

Prințul Andrew

Prințul Andrew / sursa foto: captură video

Niciun semn, deocamdată, către monarhul Marii Britanii

Reprezenanții poliției anunțaseră că examinează informaţiile conform cărora Andrew ar fi transmis rapoarte confidenţiale lui Epstein în 2010, în timp ce era trimis special al Regatului Unit pentru afaceri legate de comerţul internaţional.

Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.
Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.
Starmer, presat tot mai tare să plece, după ce a fost implicat în scandal după scandal
Starmer, presat tot mai tare să plece, după ce a fost implicat în scandal după scandal

Până în prezent, reprezentanți Palatului nu au fost contactați de Poliţia din Thames Valley, în legătură cu acuzaţiile din perioada în care Andrew a ocupat funcția oficială

Totodată, Prinţul William şi soţia sa, Prinţesa Kate, au abordat public scandalul Epstein pentru prima dată, luni, la Palatul Kensington, și au declarat că ei sunt „profund îngrijoraţi”  de dezvăluirile care apar în permanență. Cei doi au mai transmis că rămân concentrate asupra victimelor.

Ce au transmis William și Kate

„Pot confirma că Prințul și Prințesa sunt profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a transmis reprezentantul cuplului regal.

Este o ieșire mai puțin obișnuită, în condițiile în care membrii seniori ai Familiei Regale au evitat, în general, să comenteze public scandalul Epstein.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:03 - Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.
07:57 - Starmer, presat tot mai tare să plece, după ce a fost implicat în scandal după scandal
07:53 - Valorile termice din Republica Moldova sunt în creștere, cerul va fi parțial senin
07:48 - Reorganizarea ASF, în aşteptarea verdictului Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa a dat soluţii diferite în dosarele AN...
07:42 - Rubio se întâlnește cu lideri europeni într-un maraton diplomatic la München, Bratislava și Budapesta
07:32 - Patru zodii care vor avea probleme marți. Se enervează și dau vina pe Mercur, dar nu asta e soluția

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale