Regele Charles, afectat de scandalul Epstein - Andrew. Monarhul vrea să coopereze cu poliția

Regele Charles al III-lea a afirmat că este profund îngrijorat de acuzaţiile cu care se confruntă fratelui său Andrew, implicat în scandalul sexual al lui Jeffrey Epstein. În acest context, monarhul a anunțat că este pregătit să coopereze cu anchetatorii, în cazul în care oamenii legii îl contactează. Mesajul a fost transmis de reprezentanții Palatului Buckingham, într-un comunicat, conform Reuters.

„Este de datoria lui Andrew Mountbatten-Windsor să răspundă la acuzaţiile specifice, dar dacă suntem contactaţi de Poliţia din Thames Valley (n.r. - care acoperă domeniul Windsor , suntem gata să o ajutăm”, se precizează în comunicat.

„Aşa cum s-a afirmat anterior, gândurile şi compasiunea Majestăţilor Lor au fost şi rămân alături de victimele oricăror forme de abuz”, a mai fost anunțul făcut de la Palatul Buckingham.

Reprezenanții poliției anunțaseră că examinează informaţiile conform cărora Andrew ar fi transmis rapoarte confidenţiale lui Epstein în 2010, în timp ce era trimis special al Regatului Unit pentru afaceri legate de comerţul internaţional.

Până în prezent, reprezentanți Palatului nu au fost contactați de Poliţia din Thames Valley, în legătură cu acuzaţiile din perioada în care Andrew a ocupat funcția oficială

Totodată, Prinţul William şi soţia sa, Prinţesa Kate, au abordat public scandalul Epstein pentru prima dată, luni, la Palatul Kensington, și au declarat că ei sunt „profund îngrijoraţi” de dezvăluirile care apar în permanență. Cei doi au mai transmis că rămân concentrate asupra victimelor.

„Pot confirma că Prințul și Prințesa sunt profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a transmis reprezentantul cuplului regal.

Este o ieșire mai puțin obișnuită, în condițiile în care membrii seniori ai Familiei Regale au evitat, în general, să comenteze public scandalul Epstein.