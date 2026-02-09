Fosta iubită a lui Andrew susține că Epstein ar fi în viață

Lady Victoria Hervey, fosta iubită a lui Andrew, a susținut că Jeffrey Epstein nu este mort și că acesta a pus la cale un complot elaborat pentru a putea evada din închisoare, relatează Express.

Fosta iubită a lui Andrew Mountbatten-Windsor a susținut că Jeffrey Epstein nu este mort și că a fost implicat într-un complot elaborat pentru a evada din închisoare și a fugi într-o altă țară. Mai exact, Lady Victoria Hervey a susținut că Epstein ar putea fi în viață după ce a fost schimbat cu ajutorul unei „dube de transfer”.

„Ca să fiu sinceră, nici măcar nu cred că Jeffrey Epstein este mort.” Presată de prezentatorul Tom Swarbrick, LBC, asupra declarației șocante, ea a insistat că nu crede că acesta s-a spânzurat și, în schimb, spune ea, „a fugit în Israel”.

Moartea lui Jeffrey Epstein, survenită în 2019, precum și circumstanțele neclare care au urmat, au alimentat timp îndelungat valuri de teorii conspiraționiste în mediul online.

Potrivit declarațiilor oficiale, gardienii l-au descoperit pe Epstein fără semne vitale în jurul orei 6:30 dimineața, în celula sa din Centrul Corecțional Metropolitan din New York. Acesta ar fi fost găsit atârnat de marginea patului, în timp ce se afla în detenție preventivă și aștepta să fie judecat pentru acuzații de trafic sexual.

Apariția rapidă a zvonurilor legate de o posibilă mușamalizare a amplificat neîncrederea publică. În replică, procurorul general de la acea vreme, William Barr, a caracterizat decesul drept rezultatul unei „furtuni perfecte de erori”, situație care a dus ulterior la demiterea mai multor oficiali de rang înalt din sistemul penitenciar.

„Acum aflăm despre nereguli grave în această instituţie, care sunt foarte îngrijorătoare și necesită o investigașie riguroasă”, declara atunci procurorul.

O mare parte dintre teoriile conspirației care circulă online își au originea într-o postare anonimă apărută pe platforma 4Chan, cu puțin timp înainte de anunțul oficial privind moartea lui Jeffrey Epstein. Autorul mesajului, care susținea că este gardian într-o închisoare, afirma că trupurile ar fi fost înlocuite și că Epstein ar fi fost scos ilegal din detenție cu ajutorul unei „dube de transfer”.

Deși această teorie a rămas, timp de aproape șase ani, la marginea discursului public, publicarea recentă a milioanelor de documente legate de cazul Epstein a readus-o în atenție. Un e-mail inclus în dosare a fost interpretat de unii ca o posibilă confirmare a faptului că autorul postării ar fi fost, într-adevăr, un gardian.

Printre cei care au reacționat se numără Lady Hervey, care a declarat că a remarcat unul dintre e-mailurile apărute în documente. „Cred că tocmai am văzut unul dintre acele e-mailuri din dosare și cred că gardianul respectiv ar trebui interogat.

„Este cel în care spunea că a asistat la schimbarea cadavrelor”, a afirmat ea. În același context, Lady Hervey a reluat ideea potrivit căreia Epstein ar putea fi, de fapt, în Israel.

Numele lui Lady Hervey apare de 23 de ori în documentele Epstein, detaliu pe care aceasta îl tratează cu o doză de ironie și chiar mândrie. Ea i-a catalogat pe cei care nu sunt menționați în dosare drept „niște anonimi”.

„El (n.r. Jeffrey Epstein) îi cunoștea pe toți cei care erau foarte puternici. Așa că, sincer, dacă erai prezent la fața locului și aveai putere, iar numele tău nu apare în acele dosare, ar fi mai degrabă o insultă, înseamnă pur și simplu că nu contai”, a mai spus Lady Hervey.