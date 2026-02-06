Andrew, tot mai izolat. Mutarea care vorbește mai mult decât un comunicat oficial

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Duce de York, a părăsit luni seară conacul Royal Lodge din Windsor Great Park, o proprietate cu 30 de camere pe care a ocupat-o timp de mai mulți ani.

Potrivit unui material publicat de BBC, el se află în prezent la Wood Farm, o locuință temporară situată pe domeniul Sandringham, urmând ca, ulterior, să se mute la Marsh Farm, o altă reședință aflată pe aceeași proprietate, care este în curs de renovare.

Decizia vine într-un context sensibil, marcat de apariția unor noi documente legate de cazul Jeffrey Epstein și de presiuni politice și instituționale tot mai intense.

Conform informațiilor furnizate de BBC, Andrew Mountbatten-Windsor a părăsit Royal Lodge în noaptea de luni, fără un anunț public prealabil. Reprezentanții Palatului Buckingham au confirmat că mutarea sa definitivă la Marsh Farm este așteptată „la începutul anului 2026”, însă surse citate de presa britanică susțin că plecarea de la Windsor a fost grăbită.

Royal Lodge, aflat în Windsor Great Park, este o reședință vizibilă publicului și adesea monitorizată de presă. Mutarea la Wood Farm, o locuință mai retrasă, este considerată o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor de renovare de la Marsh Farm.

Accelerarea mutării lui Andrew a fost pusă în legătură cu publicarea unui nou set de documente de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, în cadrul investigației privind activitățile lui Jeffrey Epstein, decedat în 2019 în detenție.

Documentele includ trei fotografii în care apare Andrew Mountbatten-Windsor alături de o femeie neidentificată.

În imaginile respective, femeia este complet îmbrăcată, iar chipul acesteia este obscurizat. În două fotografii, Andrew apare ghemuit la sol, cu mâna sprijinită pe abdomenul femeii, iar într-o a treia imagine este surprins în genunchi, cu mâinile de o parte și de alta a corpului acesteia, privind direct către cameră.

Departamentul de Justiție nu a oferit informații suplimentare privind contextul în care au fost realizate fotografiile.

Publicarea acestor materiale nu implică automat existența unei fapte ilegale, aspect subliniat și în comunicările oficiale.

Într-un interviu acordat Fox News Digital, experta în monarhia britanică Hilary Fordwich a declarat: „Prințul William și-a dorit de mult timp ca Andrew să fie cât mai departe posibil de Windsor”.

Aceasta a mai precizat că plecarea fusese inițial planificată pentru perioada Paștelui, dar a fost devansată și realizată „în miez de noapte”.

„Îndepărtarea este o confirmare suplimentară a statutului diminuat al lui Andrew ca persona non grata. Nu mai există cale de întoarcere pentru el”, a spus Fordwich, citată de Fox News Digital.

Potrivit declarațiilor făcute de fotografa și comentatoarea regală Helena Chard pentru Fox News Digital, mutarea lui Andrew în cursul nopții nu este surprinzătoare.

„Fosta sa locuință, Royal Lodge, este în vizorul public, iar momentul este esențial. Regele Charles este conștient că este foarte puțin probabil ca frenezia mediatică să se diminueze, iar Andrew s-ar putea confrunta cu o anchetă a poliției”, a afirmat aceasta.

Chard a mai declarat:

„Temporar, șederea la Wood Farm permite ca situația lui Andrew să se desfășoare în spatele ușilor închise, departe de privirile insistente”.

Despre reacția regelui Charles, ea a adăugat: „Regele Charles este exasperat de consecințe. În public, încearcă să afișeze o atitudine calmă”.

Pe fondul noilor dezvăluiri, presiunea asupra lui Andrew de a coopera cu autoritățile americane a crescut. Există solicitări ca acesta să ofere mărturie în Statele Unite în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein.

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a cerut public ca Andrew să depună mărturie în fața Congresului SUA, potrivit relatărilor din presa britanică.

Revista People a relatat că Poliția Thames Valley analizează informații referitoare la evenimente care ar fi avut loc la Royal Lodge în anul 2010.

Într-un comunicat transmis publicației, instituția a declarat:

„Suntem la curent cu relatările privind o femeie despre care se spune că ar fi fost dusă la o adresă din Windsor în 2010 în scopuri sexuale. Evaluăm informațiile în conformitate cu procedurile noastre stabilite”.

Autoritățile au mai precizat:

„Tratăm cu maximă seriozitate orice raport privind infracțiuni sexuale și încurajăm orice persoană care deține informații să se prezinte. În acest moment, aceste acuzații nu au fost raportate Poliției Thames Valley nici de către avocat, nici de către clienta sa”.

La finalul lunii ianuarie, un avocat a declarat pentru BBC că o clientă a sa susține că ar fi fost trimisă în Regatul Unit de Jeffrey Epstein în 2010 pentru a avea relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, când se afla în jurul vârstei de 20 de ani. Avocatul a mai afirmat că femeii i-ar fi fost oferit ulterior un tur al Palatului Buckingham.

Aceasta este prima femeie care a formulat public o astfel de acuzație referitoare la un presupus incident petrecut într-o reședință regală, potrivit People.

Avocatul respectiv, Brad Edwards, a reprezentat-o anterior și pe Virginia Giuffre, una dintre cele mai cunoscute acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein. Giuffre l-a acuzat pe Andrew că ar fi abuzat-o sexual când avea 17 ani, susținând că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu acesta de trei ori.

Procesul civil intentat de Giuffre a fost soluționat amiabil în 2022, fără recunoașterea vreunei vinovății din partea lui Andrew.

Giuffre a decedat în 2025, iar memoriile sale, publicate postum în luna octombrie, au reiterat acuzațiile formulate anterior.

Într-un interviu, fratele Virginiei Giuffre, Sky Roberts, a declarat: „Acesta este un moment care o reabilitează pe Virginia”. El a adăugat: „Chiar o reabilitează. Nu a mințit în tot acest timp”.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție includ și schimburi de e-mailuri între Jeffrey Epstein și un contact denumit „The Duke”, despre care se crede că face referire la Andrew.

De asemenea, apar corespondențe atribuite lui Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Epstein.

Într-o declarație din 2015, citată de BBC, se arată: „În 2001, eram la Londra când [redactat] s-a întâlnit cu mai mulți prieteni de-ai mei, inclusiv cu Prințul Andrew”.

Un alt mesaj menționează: „A fost făcută o fotografie, așa cum îmi imaginez că ea a dorit să o arate prietenilor și familiei”.

Potrivit aceleiași surse, Maxwell a afirmat că nu era la curent cu „nimic nepotrivit” care să se fi petrecut în locuința sa.

Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat că Andrew nu mai are un statut activ în cadrul familiei regale și că această situație nu este de așteptat să se schimbe.

„A părăsit Royal Lodge, însă limbajul său corporal, atunci când este văzut călărind sau conducând, continuă să atragă atenția”, a explicat Fitzwilliams.

El a mai adăugat: „Plecarea sa, pe care regele nu a putut să o impună legal, a fost totuși rezultatul indignării publice, mediatice și parlamentare, pe fondul apariției unor materiale tot mai compromițătoare privind legăturile sale cu Epstein”.

În luna octombrie, Andrew a anunțat că renunță la titlurile sale regale. Ulterior, Palatul Buckingham a confirmat că regele a „inițiat un proces formal pentru retragerea stilului, titlurilor și onorurilor Prințului Andrew”.

Această decizie a urmat retragerii sale din viața publică în 2019, după interviul acordat BBC, în care a discutat relația sa cu Jeffrey Epstein.

Potrivit relatărilor din presă, Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, a părăsit la rândul său Royal Lodge. Cei doi au divorțat în 1996, însă au continuat să locuiască împreună.

Ferguson este menționată în documentele recente legate de Epstein, dar nu a fost acuzată de nicio faptă ilegală.