Fostul duce de York, Andrew, se mută la Marsh Farm: Nu e chiar o cutie de pantofi

Pe măsură ce fostul Duce de York își strânge lucrurile și părăsește reședința sa de la Royal Lodge, un specialist în viața regală oferă câteva explicații pentru publicația Mirror. Expertul susține că, deși noua locuință a fost descrisă de unii ca fiind comparabilă cu o „cutie de pantofi”, realitatea este mult mai puțin drastică, iar condițiile nu sunt chiar atât de severe pe cât s-a sugerat.

Se pare că Andrew Mountbatten-Windsor se va muta într-o fermă mai veche, după ce a fost nevoit să părăsească reședința sa de la Royal Lodge, pe fondul controverselor legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Fostul duce de York, în vârstă de 65 de ani, a fost înlăturat treptat din locuința sa și privat de ultimele titluri și onoruri regale de către fratele său, regele Charles, în luna octombrie. Ulterior, s-a confirmat că Andrew va locui într-o proprietate aflată pe domeniul privat Sandringham, în Norfolk.

Noua sa locuință, Marsh Farm, a fost descrisă de unele publicații drept „mică, ca o cutie de pantofi”, însă fosta corespondentă regală BBC, Jennie Bond, a nuanțat această imagine pentru Mirror, explicând că realitatea este diferită și că locuința „nu este chiar atât de neprimitoare pe cât pare”.

„Marsh Farm pare o locuință veche, dar confortabilă, situată pe propriul teren”, a declarat Bond. „Este adevărat că va necesita unele renovări, însă, dacă informațiile sunt corecte, acestea vor fi făcute pe cheltuiala regelui”.

Fosta fermă se află la aproximativ șapte mile de reședința principală Sandringham, una dintre casele preferate la țară ale Regelui, în vârstă de 77 de ani, și ale Reginei Camilla, de 78 de ani. Potrivit informațiilor, perimetrul de restricție aeriană al domeniului ar fi fost extins astfel încât să includă și Ferma Marsh, chiar înainte de sosirea lui Andrew.

Jennie Bond explică faptul că, având în vedere legătura de lungă durată a familiei regale cu domeniul Sandringham, achiziționat inițial de regina Victoria la mijlocul secolului al XIX-lea, ca dar pentru fiul ei, Andrew cunoaște foarte bine zona din jurul fermei Marsh.

În plus, aceasta consideră puțin probabil ca el să ducă lipsă de vizitatori în noua sa locuință, întrucât a fost un oaspete frecvent al moșiei de-a lungul ultimelor decenii.

„Și-a petrecut multe zile din copilărie jucându-se pe domeniu, uneori alături de Diana, regretata Prințesă de Wales, iar la maturitate a revenit aici în numeroase vacanțe”, a precizat ea. „Sunt convinsă că are prieteni în zonă, așa că nu este chiar atât de izolat pe cât ar putea părea la prima vedere”.

Ferma cu cinci dormitoare, toate în paragină, trece printr-un amplu proces de renovare, alimentând speculațiile legate de o posibilă mutare a lui Andrew. Cu toate acestea, potrivit lui Jennie, rămâne incert dacă imobilul va deveni locuința sa pe termen lung.

„Totul depinde de ce își dorește el”, a explicat ea, subliniind că fostul membru al familiei regale dispune încă de relații influente la nivel internațional. „Are prieteni foarte bogați în mai multe colțuri ale lumii și chiar cel puțin o ofertă pentru o reședință somptuoasă în Orientul Mijlociu, dacă va decide să o accepte”.

În opinia sa, Andrew s-a adaptat în ultimii ani unui stil de viață retras. „Are fiice și nepoți, iar cheltuielile îi sunt acoperite de fratele său. Beneficiază de resurse financiare considerabile, mai mari decât ale multora, așa că nu prea are motive serioase de nemulțumire”, a mai spus Jennie Bond.