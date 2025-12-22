Monden

Fostul duce de York, Andrew, se mută la Marsh Farm: Nu e chiar o cutie de pantofi

Comentează știrea
Fostul duce de York, Andrew, se mută la Marsh Farm: Nu e chiar o cutie de pantofiPrințul Andrew.Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Pe măsură ce fostul Duce de York își strânge lucrurile și părăsește reședința sa de la Royal Lodge, un specialist în viața regală oferă câteva explicații pentru publicația Mirror. Expertul susține că, deși noua locuință a fost descrisă de unii ca fiind comparabilă cu o „cutie de pantofi”, realitatea este mult mai puțin drastică, iar condițiile nu sunt chiar atât de severe pe cât s-a sugerat.

Viața lui Andrew se schimbă radical: va locui într-o casă de „dimensiunea unei cutii de pantofi”

Se pare că Andrew Mountbatten-Windsor se va muta într-o fermă mai veche, după ce a fost nevoit să părăsească reședința sa de la Royal Lodge, pe fondul controverselor legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Fostul duce de York, în vârstă de 65 de ani, a fost înlăturat treptat din locuința sa și privat de ultimele titluri și onoruri regale de către fratele său, regele Charles, în luna octombrie. Ulterior, s-a confirmat că Andrew va locui într-o proprietate aflată pe domeniul privat Sandringham, în Norfolk.

Noua sa locuință, Marsh Farm, a fost descrisă de unele publicații drept „mică, ca o cutie de pantofi”, însă fosta corespondentă regală BBC, Jennie Bond, a nuanțat această imagine pentru Mirror, explicând că realitatea este diferită și că locuința „nu este chiar atât de neprimitoare pe cât pare”.

Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul

„Marsh Farm pare o locuință veche, dar confortabilă, situată pe propriul teren”, a declarat Bond. „Este adevărat că va necesita unele renovări, însă, dacă informațiile sunt corecte, acestea vor fi făcute pe cheltuiala regelui”.

Andrew se întoarce în locurile unde și-a petrecut copilăria

Fosta fermă se află la aproximativ șapte mile de reședința principală Sandringham, una dintre casele preferate la țară ale Regelui, în vârstă de 77 de ani, și ale Reginei Camilla, de 78 de ani. Potrivit informațiilor, perimetrul de restricție aeriană al domeniului ar fi fost extins astfel încât să includă și Ferma Marsh, chiar înainte de sosirea lui Andrew.

King's Norfolk estate

King's Norfolk estate. Sursa foto: Wikipedia

Jennie Bond explică faptul că, având în vedere legătura de lungă durată a familiei regale cu domeniul Sandringham, achiziționat inițial de regina Victoria la mijlocul secolului al XIX-lea, ca dar pentru fiul ei, Andrew cunoaște foarte bine zona din jurul fermei Marsh.

În plus, aceasta consideră puțin probabil ca el să ducă lipsă de vizitatori în noua sa locuință, întrucât a fost un oaspete frecvent al moșiei de-a lungul ultimelor decenii.

„Și-a petrecut multe zile din copilărie jucându-se pe domeniu, uneori alături de Diana, regretata Prințesă de Wales, iar la maturitate a revenit aici în numeroase vacanțe”, a precizat ea. „Sunt convinsă că are prieteni în zonă, așa că nu este chiar atât de izolat pe cât ar putea părea la prima vedere”.

Andrew s-a adaptat în ultimii ani unui stil de viață retras

Ferma cu cinci dormitoare, toate în paragină, trece printr-un amplu proces de renovare, alimentând speculațiile legate de o posibilă mutare a lui Andrew. Cu toate acestea, potrivit lui Jennie, rămâne incert dacă imobilul va deveni locuința sa pe termen lung.

„Totul depinde de ce își dorește el”, a explicat ea, subliniind că fostul membru al familiei regale dispune încă de relații influente la nivel internațional. „Are prieteni foarte bogați în mai multe colțuri ale lumii și chiar cel puțin o ofertă pentru o reședință somptuoasă în Orientul Mijlociu, dacă va decide să o accepte”.

În opinia sa, Andrew s-a adaptat în ultimii ani unui stil de viață retras. „Are fiice și nepoți, iar cheltuielile îi sunt acoperite de fratele său. Beneficiază de resurse financiare considerabile, mai mari decât ale multora, așa că nu prea are motive serioase de nemulțumire”, a mai spus Jennie Bond.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:45 - Sărbători fără probleme digestive. Alimentul care vă ajută la tranzit
21:35 - Un celebru cântăreț a fost diagnosticat cu cancer. Concertele din luna ianuarie au fost anulate
21:20 - Ilie Bolojan: În 2026 se vor reduce cheltuielile administrative și numărul de angajați
21:06 - Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
21:00 - Fostul duce de York, Andrew, se mută la Marsh Farm: Nu e chiar o cutie de pantofi
20:54 - Federația FAIR-MediaSind critică desființarea Filarmonicii Ion Dumitrescu și Teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale