Andrew, pus la zid de fosta soacră: Mama Sarei Ferguson dezvăluie lucrul care îi lipsește

Fosta soacră a lui Andrew a dezvăluit că „îi lipsește un lucru”. Declarațiile lui Susan Barrantes despre fostul ei ginere apar într-un moment în care se speculează că Andrew ar pregăti o mutare la reședința regală de la Sandringham, în Norfolk, scrie Express.

Fosta soacră a lui Andrew Mountbatten-Windsor a oferit o perspectivă asupra motivelor care ar fi dus la destrămarea căsniciei acestuia cu Sarah Ferguson. După nunta de poveste din 1986, relația lor a început să se clatine, ducând la separarea din 1992 și, în cele din urmă, la divorț în 1996.

Într-un interviu acordat revistei italiene Gente, citat în cartea lui Andrew Lownie, Entitled, Susan Barrantes, mama fostei ducese, a afirmat că dacă Andrew ar fi avut „caracter”, poate „nu s-ar fi despărțit”.

Comentariile lui Barrantes apar în contextul în care presupusele legături dintre fostul Duce și Ducesă de York și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein au revenit în atenția publicului, odată cu publicarea memoriilor Virginiei Giuffre, „Nobody's Girl”.

Se estimează că cei doi urmează să părăsească reședința lor la începutul anului viitor. Deși data exactă a mutării lui Andrew la moșia Sandringham din Norfolk nu a fost încă confirmată oficial, surse apropiate indică faptul că pregătirile sunt deja în derulare.

Un autor specializat în istoria familiei regale susține că foștii Duce și Ducesă de York, Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson, dispun de „o mulțime de opțiuni” când vine vorba de planurile pentru Crăciunul din 2025.

Totuși, legăturile lor presupuse cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, au revenit recent în atenția publicului, odată cu lansarea postumă a memoriilor Virginiei Giuffre, „Nobody's Girl”. Aceasta a dus la continuarea izolării lor de familia regală.

Având în vedere că nu li se permite să participe la festivitățile alături de Regele Charles și Regina Camilla, Andrew Lownie, autorul cărții „Ascensiunea și decăderea Casei de York”, consideră că fostul cuplu ar putea să-și petreacă timpul de sărbători în Loja Regală din Windsor.

Pregătirile pentru mutarea lui Andrew Mountbatten-Windsor la moșia Sandringham din Norfolk sunt în plină desfășurare, deși data exactă nu a fost făcută publică. Se estimează că membrii familiei regale vor ocupa ferma Marsh, situată în apropierea satului Wolferton, imediat ce lucrările de renovare, considerate urgente, vor fi încheiate.

Conform relatărilor, proprietatea, în prezent nelocuită, urmează să devină noul domiciliu al lui Andrew, în contextul noilor reglementări privind restricțiile de zbor, care se aplică și acestei locații. Reprezentanții palatului au precizat însă că nu vor dezvălui oficial numele noii reședințe.